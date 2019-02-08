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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
iha
08.02.2019 - 13:47, Son Güncelleme:

Fatma Girik yine hastaneye kaldırıldı

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Geçtiğimiz gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan usta oyuncu Fatma Girik, tekrar hastaneye getirildi. Durumunun iyi olduğu gözlenen Girik’in neşeli tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, geçtiğimiz gün Bodrum'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yaklaşık 2 saat hastanede kalan Girik, yapılan tedavinin ardından taburcu edilerek ambulansla evine götürülmüştü. Bugün tekrar hastaneye ambulansla kontrole gelen Girik tekrar tedavi altına alındı.

Durumu iyiye gidiyor

Fatma Girik yine hastaneye kaldırıldı


Torba Mahallesi'nde yaşamını sürdüren usta oyuncu Fatma Girik, geçtiğimiz gün evinde fenalaşarak düşmüştü. 76 yaşındaki Girik, bakıcılarının haber vermesi üzerine evine gelen ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılmış, daha sonra taburcu edilmişti.

Fatma Girik yine hastaneye kaldırıldı


Bugün tekrar ambulansla hastaneye getirilen Girik’in kontrol amaçlı geldiği öğrenildi. Ambulansla acil servisten giriş yapan Girik “Güzel mi görünüyorum, aşık mı oldunuz bana” diyerek espri yapmayı da ihmal etmedi. Kontrol amaçlı geldiğini söyleyen Girik, "Ağrılarım var o yüzden geldim hastaneye" dedi. Daha sonra tedavi altına alınan Girik’in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Usta oyuncu geçtiğimiz yıllarda kalça eklemlerindeki bozulma nedeniyle yürüyemez hale gelerek ameliyat olmuş ve kalçasına protez takılmıştı.

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