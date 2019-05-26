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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
26.05.2019 - 17:57, Son Güncelleme:

Fatma Girik veliahtının kim olduğunu açıkladı 

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Fatma Girik veliahtının kim olduğunu açıkladı 

Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, "Onu kendime çok benzetiyorum" diyerek kendisinden sonra yerine geçebilecek ismi açıkladı.

Yeşilçam’ın usta ismi Fatma Girik, sağlık durumuyla bilgi vererek, “Tıpta ‘Hidrosefali’ olarak bilinen ve beyinde su toplanması anlamına gelen bir hastalık. Bu hastalık nedeniyle ‘Shunt’ ameliyatı geçirdim” dedi.

 Posta’dan Alev Gürsoy Cimin’e konuşan Girik, ölümden hiç korkmadığını söyleyerek, “Neticede robot değilim bir canlıyım; bir gün elbet ölümü tadacağım. Memduh’a (Ün) kavuşacağım. Ölüm kötü bir şey değil. Kötü olsa Allah ölümü vermezdi. Biz gideceğiz ki ardımızdan yenileri gelsin. Annem yaşıyor. Çok yaşlı ve bana ihtiyacı var. Sadece onu bırakıp gitmek istemem” dedi.

 “Geçirdiğim hastalık biraz da stresle ilgili. Şimdi iyiyim ama Memduh’u çok kafama takıyorum. Her gün mezarına gidiyorum” diyen Girik, eşine duyduğu özlemle ilgili şunları söyledi:

“Yıllar geçti hala ölümünü kabullenemedim. Diş fırçasının üzerine macun sıkmasını bile özlüyorum. Her şeyimizi birlikte yapardık. Bir yere gideceğimiz zaman, ‘Memduh çok yorgunum, gitmeyelim’ dediğimde ‘Giyin giyin insanlar güzel kadın görsün’ derdi.”

Fatma Girik veliahtının kim olduğunu açıkladı

 Girik, “Öldüğümde öyle büyük bir uğurlama ya da tören istemiyorum. Gülriz Sururi gibi sessiz sedasız çekip gitmek istiyorum” ifadesini kullandı.

 TUBA'YI KENDİME BENZETİYORUM!
Kendisinin veliahtı olarak Tuba Büyüküstün’ü gördüğünü söyleyen ünlü oyuncu, “Müthiş bir kız. Onu kendime de çok benzetiyorum. Dilerim bahtı hep açık olur. Ben bütün gençleri çok seviyorum. Güzel işler yapsınlar istiyorum. Biz yoklukta neler yaptık neler” şeklinde konuştu.

 Fatma Girik, yeni nesil oyunculara şu tavsiyelerde bulundu:

“Onlar büyük tekniklerin olduğu devirde yaşıyorlar. Bunun kıymetini bilsinler ve yollarından dönmesinler. Her biri yıldız olabilir ama ‘Ben oldum’ havasına girmesinler. Yıldızlar da kayıyor, durmuyor yerinde. Bir sinema filmi ya da dizi ile parlarsın, bir bakmışsın sokakta yürüsen tanıyan yok. O nedenle sinema yolunda mücadele etsinler. Çok çalışsınlar.”

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