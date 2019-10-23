Fatma Girik taburcu oldu! Yürüteçle Nişantaşı'nda...
Yürüme güçlüğü nedeniyle 1 ay Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Fatma Girik taburcu olduktan sonra İstanbul Nişantaşı’ndaydı.
Usta oyuncu önceki gün bir muayenehaneden çıkarken görüntülendi. Yardımcıların eşlik ettiği oyuncunun yürüteçle yürüdüğü dikkat çekti. Diş tedavisi için semte geldiğini belirten Girik, “10 senedir buraya gelmemiştim, ne kadar değişmiş ve ne kadar kalabalık” dedi. Girik, muhabirlerin Tuba Büyüküstün’ü veliaht göstermesiyle ilgili sorularını da “Herkes bir veliaht gösteriyor ya, ben de Tuba’yı gösterdim” diye yanıtladı.
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