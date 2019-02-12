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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA)
12.02.2019 - 10:37, Son Güncelleme:

Fatma Girik şikayetinden vazgeçti; 71 yaşındaki sanık hakkındaki dava düştü

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Fatma Girik şikayetinden vazgeçti; 71 yaşındaki sanık hakkındaki dava düştü

ÜNLÜ sinema oyuncusu Fatma Girik’i taciz etmekle suçlanan 71 yaşındaki sanık Mehmet A. hakkındaki dava düştü. Fatma Girik,sanığın özür dilemesi ve yaşından dolayı şikayetinden vazgeçtiğini avukatı aracılığıyla mahkemeye bildirdi. Mahkeme de davanın düşürülmesine karar verdi.

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "İletişim araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçundan 4.5 aydan 3 yıla kadar hapsi talep edilen 71 yaşındaki sanık Mehmet A. katıldı. Şikayetçi Fatma Giriki ise avukatı Zeynel Öztürk temsil etti.
AVUKAT: ŞİKAYETTEN VAZGEÇİYORUZ
Fatma Girik’in avukatı Zeynel Öztürk, "Müvekkil ile görüştük. Kendisi, sanığın yaşından dolayı, özür dilemesinden dolayı sanık hakkındaki şikayetinden vazgeçtiğini beyan etti. Sanık hakkındaki şikayetten vazgeçiyoruz" dedi. Son sözü sorulan sanık Mehmet A. "Pişmanım. Özür dilerim. Şikayetten vazgeçmeyi kabul ediyorum" dedi. Mahkeme de sanık Mehmet A. hakkında üzerine atılı "Cinsel taciz" suçundan dolayı cezalandırılması istemiyle dava açıldığını belirterek, katılan Fatma Girik’in şikayetten vazgeçtiğinin anlaşıldığını belirterek davanın düşürülmesine karar verdi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Fatma Girikin savcılığa yaptığı suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verilmişti:

"Şüpheli 50 yıl öncesinde, Girikin o dönemde oturduğu Topağacı’ndaki 5nci katta bulunan dairesinin balkonunda kapıcı tarafından görülmüş ve yakalanarak emniyete teslim edilmiştir. Şüphelinin üzerinde o dönem kama ve çok sayıda Girike ait resimler çıkmıştır. Bu olaydan uzun bir süre sonra şüphelinin bu kez Girikin Leventteki evinin arkasında bulunan boş arazide polis kıyafetleri ile görülmüş ve emniyete bildirilmişti. Bu olaydan kısa bir süre sonra ise Girikin Bebekte çalıştığı işyerinin karşısında beklerken görülmüştü. Bu durum da emniyete bildirilmişti. Bu olaydan sonra da Girikin Ankarada çalıştığı iş yerinin etrafında görülmüş, olay emniyete bildirilip şüpheli gözaltına alınmıştı. Fatma Girik 2016 yılında sağlık sorunların nedeniyle hastanede ameliyat olduğunda şüpheli ortaya çıkmış hastanaye gelerek Girik ile görüşmek istemiştir. Girik de bir hayranı diyerek kabul etmiş hastane odasında gelen kişinin kendisine sürekli takip eden kişi olduğunu görünce tepki göstermiştir. Güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılmıştır. Son olarak 2017 yılında ise Girikin annesine ait eve gelerek bir mektup bırakmıştır."

Dilekçede mektupta rahatsız edici boyutta kelimeler kullanılması nedeniyle sanıktan şikayetçi olunduğu belirtilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da başlattığı soruşturma sonunda "İletişim araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçundan sanık Mehmet A. hakkında 4.5 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.
"SUÇ İŞLEME KASTIM YOKTU"
Bir önceki duruşmada ifade veren sanık Mehmet A. ifadesine şunları söylemişti: "Olay günü ’geçmiş olsun’ demek amacıyla hastaneye gittim. Hastanede ’geçmiş olsun’ dedim, evlenme teklif ettim ve kabul etti. ’Seni seviyorum’ ile başlayan mektubu, şikayetçiye ithafen yazdım. İkametine gittim ve kapıya çıkan şahıslara verdim. Benim suç işleme kastım yoktu. Sadece duygularımı ifade ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum."

Fatma Girik'e yıllardır kâbus yaşatan hayranı yargılanmaya başladı
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