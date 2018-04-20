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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)
20.04.2018 - 13:05, Son Güncelleme:

Fatma Girik: İçimdeki Atatürk çocukluğu asla ölmedi

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Fatma Girik: İçimdeki Atatürk çocukluğu asla ölmedi

BODRUM’da yaşayan ünlü oyuncu Fatma Girik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi evine önüne dev Atatürk posteri ve Türk bayrağı astı. Girik, "İçimdeki çocuk asla ölmedi. Ben bir Atatürk çocuğuyum. Bize emanet edilen bu bayramı ölene kadar kalbimde taşıyıp, kutlayacağım. Bu nedenle evimi, Atatürk posteri ve dev Türk bayrağıyla donattım" dedi.

Annesi Münevver Girik, hizmetlileri Dursine Yılmaz, Zeki Yılmaz ve köpekleriyle birlikte yaşayan ünlü oyuncu 76 yaşındaki Fatma Girik, Torba Mahallesi’ndeki 2 katlı villasına bu sabah; 60’ar metrelik dev Atatürk posteri ile Türk bayrağı astı. Dev bayrak ve poster yoldan geçenlerin ilgisini topladı. Dünya Uyuşturucuyla Mücade Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) Genel Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak’ın da fotoğrafladığı o görüntü, sosyal medyadan paylaşılınca çok beğenildi. lıcak, "Fatma hanımın sanatçı kişiliğini ve siyasal yaşamda ortaya koyduğu tavırları her zaman takdir ettim ve destekledim. 23 Nisan Bayramı öncesindede evini böyle Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile donatması gurur verici. Fatma hanımın bu davranışı herkese örnek olmalı" dedi.

’İÇİMDEKİ ATATÜRK ÇOCUĞU HİÇ ÖLMEDİ’

Evinin bahçesinde DHA muhabirine açıklama yapan Girik, "Ulu Önder Atatürk’ümüzün bizlere, çocuklara armağan ettiği ve dünyada tek olan bu bayramı, nefes aldıkça, ömrüm yettiğince ben de kutlayacağım. Çünkü ben de henüz bir çocuğum. Atatürk çocuğuyum. İçimdeki Atatürk çocukluğu asla ölmedi. Bundan daha güzel bir gün olabilir mi? Evimi Atatürk posteri ve Türk bayrağıyla donattım böyle iki güzel manzara birbirine ancak bu kadar yakışabilir. Atatürk’ümüzle gurur duymalı. Onun bize bıraktıklarını yaşamalı ve asla unutmamalıyız. O olmasaydı bugünleri göremezdik" dedi.

Fatma Girik: İçimdeki Atatürk çocukluğu asla ölmedi


Erken seçim kararı ile ilgili de değerlendirme yapan Girik, "Ömrüm boyunca demokrasiye ve demokrasinin gücüne inanmış biri olarak bu seçimlerin de en iyi şekilde geçmesini ve hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Demokrasi dediğimiz unsur hepimiz için geçerli, her oy veren vatandaşımız için geçerli, bu nedenle sağduyulu bir seçim olmasını diliyorum" dedi.

 

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