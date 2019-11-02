Fatma Girik: Bodrum’a gidiyorum
Diş tedavisi için Bodrum’dan İstanbul’a gelen usta sanatçı Fatma Girik, önceki gün City’s AVM’de görüntülendi.
DEĞNEKLERDEN KURTULDU
Uzun süredir Bodrum’da yaşayan Fatma Girik, önceki gün Nişantaşı’nda alışveriş yaparken objektife yansıdı. İstanbul’a diş tedavisi için geldiğini söyleyen usta sanatçının kalça ameliyatı sonrası kullandığı değneklerden kurtulduğu gözlendi.
SANATÇI EMEKLİ OLMAZ
Tedavisinin tamamlandığını belirten Fatma Girik, Bodrum’daki evine döneceğini söyledi. Sanatçı, setlere dönmeyi düşünüp düşünmediği sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Sanatçı emekli olmaz. İyi olsam yine setlere dönerim ama şu an öyle bir durum yok.”
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