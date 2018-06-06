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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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06.06.2018 - 11:00, Son Güncelleme:

Fatih’in tazminat zaferi

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Fatih’in tazminat zaferi

“Fetih 1453” sinema filminin devamı niteliğinde olan “Fetihten Sonra” isimli televizyon dizisinde “Fatih” rolünü canlandıran Devrim Evin, sözleşmeyi haksız yere feshedildiği gerekçesiyle açtığı davayı kazandı. Fatih Aksoy’un şirketi Med Yapım, oyuncu Devrim Evin’e icra inkar tazminatıyla birlikte 328 bin 194 lira ödeyecek.

DİZİ İÇİN SAKALLARINI 6 AY KESMEDİ

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada vizyonda olduğu dönemde gişede büyük başarı yakalayan “Fetih 1453” adlı filmin yapımcısı Fatih Aksoy’un şirketi Med Yapım’ın filmin devamı niteliğindeki “Fetihten Sonra” isimli dizi için Show Tv ile anlaştığı anlatıldı. Dava dilekçesindeki iddialara göre dizi için oyuncularla anlaşma yapan Med Yapım, çekimlere başlamadan önce “Fatih” rolünü canlandıran Devrim Evin’le de 7 Haziran 2012’de oyunculuk sözleşmesi imzaladı. İddiaya göre bir süre sonra Med Yapım Devrim Evin ile yaptığı sözleşmeyi feshetti. Davalı Med Yapım’ın haksız fesih yaptığını dava dilekçesinde anlatan Devrim Evin’in avukatı, “Müvekkil sözleşmede yer alan haksız fesihle ilgili 500 bin euroluk ceza şart için İstanbul 22. İcra Müdürlüğü kanalıyla icra takibi başlattı. Davalı Med Yapım aleyhindeki icra takibine itiraz edince müvekkil de itirazın iptali istemiyle huzurdaki davayı açmıştır. Müvekkil Devrim Evin dava konusu “Fetihten Sonra” isimli dizi için Devlet Tiyatroları’ndan izin almıştır. Dizi için at binme kurslarına ve spor salonuna gitmiştir. Sakalını 6 aydır kesmemiştir. Davalı yapım şirketi, sözleşmeden doğan yükümlülükleri yerine getirmesini talep ediyoruz” dedi.

“DİZİ İPTAL EDİLDİ”

Davalı Med Yapım şirketinin avukatı da, “Sözleşme imzalandıktan 5 ay sonra yayınlanacak kanalın dizinin yayınlanmamasını iptal etmesi nedeniyle yayınlama mümkün olmamıştır. Davacı Devrim Evin 27 Aralık 2012’de icra takibi yapmıştır. Dava 2013’te açılmıştır. 2014’te karar verilmiş, ancak Yargıtay’ca cezai şarta ilişkin inceleme yapılmadan bozulmuştur. Dava reddedilsin” dedi.  Kararını açıklayan mahkeme, davacı Devrim Evin’in davalı Med Yapım Televizyon ve Filmcilik AŞ.’ye açtığı davanın kısmen kabulüne karar verdi. Mahkeme davacı Devrim Evin’in İstanbul 22. İcra Müdürlüğü’nde 6 yıl önce başlattığı icra takibinin devamına karar vererek 263 bin 32 lira cezai şart ve 10 bin 461 lira damga vergisiyle birlikte 273 bin bin 494 lira cezai şart parası ile yüzde 20 icra-inkar tazminatı 54 bin 700 lira olmak üzere toplam 328 bin 194 lira tazminatın Med Yapım tarafından davacı oyuncu Devrim Evin’e ödenmesine karar verdi.

Fatih’in tazminat zaferi


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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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