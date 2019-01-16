Fatih Ürek'ten Ebru Gündeş'e oryantal dersi
Ebru Gündeş ve Fatih Ürek, geçtiğimiz günlerde aynı sahneyi paylaştı. Ürek, sahnede Gündeş'e oryantal dersi verdi.
Uzun süredir objektiflerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Ebru Gündeş, Fatih Ürek’le birlikte sahne aldı. Keyifli dakikaların yaşandığı konserde Ürek, sahnede Gündeş’e oryantal dersi verdi. Ürek bu anları sosyal medya sayfasından “Doğrulanmış bir iki ders sonra bu iş tamam seni seviyorum” notuyla paylaştı.
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