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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Neşra Durmaz - Erdinç Türkcan ANKARA (İHA)
09.11.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

Fatih Bulut’tan garip silah açıklaması

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“Çok sevdim yalan oldu” şarkısıyla ünlenen ve asker eğlencesinde havaya ateş ederek tepki toplayan Fatih Bulut, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Attığı her adımın haber olduğunu söyleyen Bulut, “Asker eğlencesi rahmetlik abimin oğlu, kendi öz yeğenimdi. Geceyi de ben düzenledim, hepsiyle ben ilgilendim. Abimin yapmak istediğini ben yaptım orada. Belime kuru sıkı tabanca koydular, zaten oradaki kalabalık kendi ailemdi. Neticede yaptığım şeyin yanlış olduğunu biliyorum ama abimin isteğini yerine getirmek için yaptım. Kuru sıkı olduğu için askere moral amaçlı sıktım ama kuru sıkı olduğunu ve zarar vermeyeceğini biliyordum. Ben oynarken belime koydular, oynarken biz de hepimizin asker olduğunu belirtmek için yaptım. Herkesin içinde vardır bu silah tutkunluğu, erkeklerde. Önümüzün ne olacağı belli değil. Savaşa doğru gidiyoruz, Allah uzak etsin de. Kullandığımızı belirtmek amaçlı. Orada tedbirli şekilde bakarak ateş ettim. Silah rahmetli abimin sandığındaydı, yeğenimin idi yani. Kontrollü bir şekilde silah sıkıldı” diye konuştu.
“Bir kuru sıkı tabancanın yerden yere vurulacağını beklemiyordum”
Her düğünde ve İç Anadolu’da eğlencelerde silah sıkıldığını ifade eden Bulut, “Ne kadar yasak olsa da insanlar seviyor yani ata sporu gibi bir şey yani. Tabi yanlış. Kuru sıkı olunca insan bir şey olmaz diye. Rastgele sıkılmaz da bakar etrafı kontrol eder, basabilir yani. Ama yapılan şeyin yanlış olduğunu biz de biliyoruz. Buradan tüm izleyicilerimizden, dinleyicilerimizden özür diliyorum. Bir daha da böyle bir şey yapmam. Elime dahi almam. Şoktayım zaten, hasta da oldum. Olayın buraya geleceğini tahmin etmiyordum. Bir kuru sıkı tabancanın yerden yere vurulacağını beklemiyordum. Bir kanalda yerden yere vurdular, tip ile yargıladılar. Tipimize değil, yüreğimize baksınlar. Biz bu vatanımızı seviyoruz. Bu vatan için de örfümüze, adetimize her zaman uymaya hazırız. Düğünlerde de silah atılıyor yani insanların mutluluğu silah sıkmak. Bir de asker eğlencesi olunca neticede askerin kulağının alışması lazım silah seslerine. Şimdiden antrenman gibi bir şey diyebiliriz yani. Kuru sıkı silah yani bu kadar abartılacak bir şey de yok. Yapılan yanlış ama bu kadar abartılacağını tahmin etmiyordum yani. Sosyal medyadan mesajlar geliyor bizi destekleyenler de var kötü yorum yazanlar da var. Ben onlara da hak veriyorum ve onlardan da özür diliyorum” şeklinde konuştu.

Fatih Bulut dehşet saçtı
Fatih Bulut dehşet saçtı



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