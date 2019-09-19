Fatih Bulut’a bir şok daha!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriFatih Bulut’a bir şok daha!
GeriMagazin Fatih Bulut’a bir şok daha!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Samed Aydın SUN/KAYSERİ (DHA)
19.09.2019 - 13:54, Son Güncelleme:

Fatih Bulut’a bir şok daha!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fatih Bulut’a bir şok daha!

Kayseri’de uzun yıllar düğün salonlarında şarkı söyleyen, ardından sosyal medyada ’Çok Sevdim Yalan Oldu’ şarkısıyla ünlenen Fatih Bulut’un, 2008 yılında menajerlik anlaşması imzaladığı Mehmet Adıgüzel, sözleşmeye aykırı hareket edip, başkasıyla anlaştığını öne sürdüğü şarkıcıya 1 milyon liralık ihtarname gönderdi.

Fatih Bulut ile menajerlik sözleşmesi bulunduğunu söyleyen Mehmet Adıgüzel, şarkıcının sözleşmeye aykırı şekilde başka bir menajerle anlaştığını ileri sürdü. Aynı zamanda söz yazarı olduğunu da söyleyen Adıgüzel, kendisine ait eserleri izinsiz kullandığını ileri sürdüğü şarkıcıya avukatı aracılığıyla 1 milyon liralık ihtarname yolladı. Adıgüzel’in avukatı Mehmet Pekmezci, şöyle konuştu:

"Son 1 aydır Fatih Bulut tarafından müzik listelerinde seslendiren eserlerin çoğu, söz yazarı besteci olan aynı zamanda da Fatih Bulut'un menajeri olan müvekkilim Mehmet Adıgüzel’e aittir. 2008 tarihinde menajerlik sözleşmesi imzalanmış ve halen yürürlüktedir. Sanatçı Fatih Bulut,popüler olması ile müvekkilim Mehmet Adıgüzel ile yaptığı sözleşme hükümlerine tamamen aykırı davranmaya başlamıştır. Sözleşmenin içeriği incelendiğinde, sözleşmenin ihlali halinde cezai şart olarak 100 bin lira ve her izinsiz katıldığı ve seslendirdiği eser için 10 bin Euro cezai şart öngörülmüştür. Haksız kazanç nedeniyle Fatih Bulutun tarafımıza 1 milyon lira tazminat ödemesi için ihtarda bulunduk."

Fatih Bulut’a bir şok daha
 

Bilişsel gelişimde beslenmenin önemiBebelac Çocuk Devam Sütleri’yle Anne Bebek Buluşmaları’nın 3.durağı Van’dı! Hürriyet Gazetesi aile-çocuk yazarı Ömür Kurt sordu; Dr. Elif Pınar Çakır bebeklerin bilişsel ve sosyal gelişiminde beslenmenin önemini anlattı, Nutricia Pazarlama Direktörü Pelin Aydoğdu ise annelik tecrübelerini paylaştı. Vanlı annelerin yoğun ilgisiyle karşılanan söyleşi sonrasında herkese Hürriyet Kitap’tan çıkan 200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi armağan edildi. (Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için



  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
'Yemek takımımın değeri 1,5 milyon TL'
Fatih Bulut’a bir şok daha!
Kıvanç Tatlıtuğ hakim karşısına çıktı
Ünlü isimleri buluşturan doğum günü partisi