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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.11.2019 - 15:58, Son Güncelleme:

Fatih Bulut dehşet saçtı

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'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısıyla ünlenen Fatih Bulut, katıldığı bir asker eğlencesinde dehşet saçtı. Belinden silah çıkartarak havaya 11 el ateş eden Bulut'un o görüntüsü sosyal medyada olay yarattı.

"Çok Sevdim Yalan Oldu" şarkıyla YouTube'da izlenme rekoru kıran şarkıcı Fatih Bulut, katıldığı bir asker uğurlamasında olay çıkardı. Askere gidecek olan gençle oyun oynayan Bulut, bir anda belindeki silahı çıkartarak havaya ateş etmeye başladı. 11 el ateş eden Bulut'u gören bir davetli, şarkıcının kolunda tutarak engel olmaya çalıştı. Bulut ise silahın tutukluluk yapmasıyla durdu.

 Görüntülerin kısa sürede sosyal medyada olay olmasının ardından Bulut'un menajeri Fatih Demir'den bir savunma geldi.

"NORMALDE YAPMAZ"

2. Sayfa programına telefonla bağlanan menajer Fatih Demir, "Fatih'in katıldığı kendi öz yeğeninin asker eğlencesiydi ve Niğde'de katıldı. Normalde böyle bir şey yapmaz ama o anda asker eğlencesi olduğu için böyle bir olayla gündeme geldi. Ben o gün kendisiyle beraber değildim. Onun öz yeğeninin asker eğlencesi, bu durum yeğeni olduğu için normalleşmiyor tabi ki de.

"SİLAHI BİRİSİ ZORLA VERMİŞ"

Cahillik demeyelim bu duruma. Fatih Bulut kendini bilen bir insan. Bu konu çok uzatıldı, uzatılmaya da devam edecek. Biz Fatih'le uzun zamandır turnelerdeyiz. Fatih'in orada ateş ettiği tabanca zaten kuru sıkı. Fatih Bey daha yeni uyandı, hazırlandığında açıklama yapacağız. Silah ruhsatlı bir tabanca değil. Orada birinin zorla verdiği bir tabanca. Olayı tasvip etmiyorum." dedi. Menajerin bu savunması ise pes dedirtti.

 

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