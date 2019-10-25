Faruk Yalçın’ın kızı Süreyya Yalçın kimdir?
2008 hayatını kaybeden ve Dünya'nın en zenginleri listesinde yer alan Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın, cemiyetin tanınmış simalarından biri. Süreyya Yalçın, servet değerindeki takıları ve kıyafetleri ile sık sık gündeme geliyor. Peki, Faruk Yalçın’ın kızı Süreyya Yalçın kimdir?
Ünlü iş insanı Faruk Yalçın’ın kızı Süreyya Yalçın, 1984 yılında dünyaya geldi. Aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski başkanı Aziz Yıldırım’ın da kuzenidir. Aslen Diyarbakır Ergani’li olan Süreyya Yalçın, sıra dışı tarzı ve lükse olan merakıyla tanınıyor. Başından üç evlilik geçen Süreyya Yalçın, 2005 yılında Kerem Dürüst, 2008 yılında Önder Bekensir ile nikah masasına oturduktan sonra 2016 yılında ise Antakyalı işadamı Ozan Baran ile evlendi. Süreyya Yalçın 2016'dan bu yana Amerika-Miami'de yaşıyor.
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