Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol arasında neler oluyor? Kriz var, yorum yok!

Âşıkların arasında çıkan tartışma krize döndü, ikili sosyal medya hesaplarından birbirlerini sildi. Menajerleri ise sorular karşısında “Sorduğunuz için teşekkür ederiz ama yorum yapmıyorlar” demekle yetindi. Sevgililerin tekrar bir araya gelmelerinin zor olduğu söyleniyor. Farah Zeynep Abdullah geçtiğimiz haftalarda sevgilisini anneannesiyle tanıştırmıştı.



Farah Zeynep Abdullah’ın eski sevgilisi Ahmet Rıfat Şungar, Doğu Demirkol ile “Ahlat Ağacı” filminde birlikte rol almıştı. Filmde Demirkol, Şungar’ın kız arkadaşını elinden alıyor ve ikili bu yüzden kavga ediyordu.





