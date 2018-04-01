Fantastik ikili

JAMES MARSDEN: BİRİ UÇAKTA GELİP “GERÇEK MİSİN?” DİYE SORDU

◊ “Westworld”ün ilk sezonu biteli bir yıldan fazla oldu. Bu arada fanlarının ikinci sezonla ilgili teorileri aldı başını gitti. Neler bekliyor bizi ikinci sezonda?

- Bu sezon çok daha görkemli bir “Westworld” geliyor. İlk sezonda dizinin temasını, mitolojisini ve karakterlerini oturttuk. İkinci sezonda daha büyük bir cast ile yola çıktık. Hayranlarımızın beklentilerini boşa çıkarmayacak bir sezon geliyor diyebilirim. İnanılmaz detaylarla dolu kocaman bir sette yarattığımız fantezi dünyası, ikinci sezonda daha da derinlere inecek. Ancak bu kadarını söyleyebilirim.

◊ Çekimlerden önce senaryo hakkında ne kadar bilgiye sahip oluyorsunuz?

- Karakterin gelişimi, gideceği yön ve yaşayacakları hakkında hiçbir bilgiye sahip değiliz. Beni asıl heyecanlandıran da bu bilinmezlik. Yazarlar sadece sahnelerimizde bilmemiz gerekenleri söylüyorlar. Evan (Rachel Wood) karakterini oynamıyor, yaşıyor sanki... İlk sezonda senaryo ile ilgili en iyi tahminleri Evan yaptı, olacakları tahmin edebildi. Çünkü kafasını sürekli senaryoya yoruyor. Bense tam tersi bilinmezliği seviyorum. Senaryo mail’ime gelince okuyup şaşırmak hoşuma gidiyor.

TEDDY’NİN ÖLÜP ÖLÜP DİRİLMESİ ONA OLAN SEMPATİYİ ARTIRIYOR

◊ Oynadığınız karakter Teddy ne kadar çok ölüp geri geldi ilk sezonda. Ölüp ölüp dirilmek zorlayıcı gelmedi mi size?

- Hayır, aksine bundan zevk alıyorum. İtiraf etmeliyim ki bazı ölümlerim daha acımasızdı ama unutma Teddy binlerce kez ölse de her ölüm onun için aslında ilk ölüm gibi... İzleyenler “Zavallı Teddy” diyorlar. Bu ölümler sayesinde benim karakterime sadece izleyici değil diğer karakterler de sempatiyle yaklaşıyor. Bakalım bu durum ikinci sezonda devam edecek mi...

◊ Bir dizi bu kadar popüler olunca, oyuncularının fanlarla karşılaştığında yaşadıklarını merak ediyorum.

- Çok ilginç şeyler yaşadığımız doğru... Ben Amerika içinde ilgi gördüğümüzü düşünüyordum. Seyahat ettikçe gözlerim açıldı. Amerika dışına çıkınca diziyle ne kadar çok kişiyi etkilediğimizi, ne kadar çok kişinin bizimle bu serüvene çıktığını daha iyi anladım.

◊ Sizin ilginç bir anınız var mı?

- Çok var. Sokakta gezerken insanların bize olan tavırları, dizide yaşanacakları merak etmeleri, gittiğimiz fuarlardaki çılgın fanlar heyecanlandırıyor beni. Yaptığın işin bu derece etkilemesi insanı mutlu ediyor. Hiçbir aktör izleyici olmayan sahnede olmak istemez, bizim işimizi yapma sebebimiz insanların izlemesi değil mi zaten. Yaşadığım en ilginç olaylardan biri uçakta başıma geldi; Singapur’dan Pekin’e uçuyordum. Yolculardan biri yanıma gelip “Gerçek misin?” diye sordu. Sese doğru döndüm. Tekrar “Gerçek misin değil misin bilmek istiyorum” dedi. Hazırlıksız yakalandığım bir andı, “Bu uçakta her şey gerçek görünüyor” diyebildim sadece.

YUL BRYNNER KORKUNÇ ALICIA VIKANDER SEKSİYDİ

◊ Bir dizi ya da sinema filmde izlediğiniz en korkunç robot hangisiydi?

- 1973’te çekilen orijinal filmdeki robot Yul Brynner gerçekten çok korkunçtu.

◊ Peki en seksi robot?

- Alicia Vikander’in “Ex Machina”da canlandırdığı robot...

◊ Hakkınızda araştırma yaparken eski bir Versace modeli olduğunuzu okudum, doğru mu?

- O konuda küçük bir yanlış anlaşılma var. En baştan itibaren oyunculuk yapıyordum, modellik kariyerim yok aslında. O yıllarda bir televizyon dizisinde oynuyordum. Benim fotoğrafımı görmüşler ve Versace kampanyasında yer almam için aradılar. Tek seferlik bir işti. Versace ile tanışmadım bile.

EVAN RACHEL WOOD: İLK SEZON HERKESE ÇAY PARTİSİ GİBİ GELECEK

◊ Spoiler vermeden ikinci sezon hakkında neler söyleyebilirsiniz?

- Gri alanların aydınlandığı bir sezon olacak. Dizide kullanılan teknolojinin boyutları ise benim algılayamayacağım seviyede. Onun dışında sürprizler daha etkili ve yoğun diyebilirim. Hatta şoke edici birçok sürpriz var. Bazı bölümlerde sıfırdan 100’e ani çıkışlar görecekler. İkinci sezon, birinci sezonu çay partisi gibi hissettirecek.

◊ Senaristler, hikayede neler olacağına dair size ne kadar bilgi veriyorlar?

- Bu sezon daha çok bilgi sahibi oluruz zannettim ama aksine daha da az bilgi verildi. Her şeyi karanlıkta tutmayı seviyorlar. Bazı sahneleri senaryoda vermiyorlar bile. Okumadığımız sahneleri çekiyoruz düşünün! Biz oyuncular için en zoru da bu durum.

◊ Neden?

- Çünkü biz senaryoyu okuyup parçaları bir araya getirmek isteriz. Okumadığımız sahneleri çekerken, birlikte çalıştığımız kişilere güvenmek zorundayız. Sonuçta onların verdiği bilgi rehberliğinde çekiyoruz. Bazen de çektiğimiz sahnenin hangi bölümde olduğunu ya da hangi bölümü çektiğimizi bilmiyoruz. Sette herkes “Hangi bölüm çekiliyor?” diye soruyor ama ortada cevap yok.

BİZİM ASLINDA UZAYDA OLDUĞUMUZU SAVUNANLAR VAR

◊ Fanların dizide yaratılan fantezi dünyası, robotlar, teknoloji ve yapay zekaya ait teorilerinden haberdar mısınız?

- Evet, bu konuyla ilgili yazılanları okuyorum. En sevdiğim de bizim aslında uzayda olduğumuz ve tüm bunların Mars’ta yaşandığını savunan teori...

◊ Yeni set ya da yeni dünyalar var mı ikinci sezonda?

- Dizinin yaratıcılarına bu soru sorulduğunda, bu sezon birden fazla set göreceğimizi söylediler.

◊ Teknoloji ile aranız nasıl?

- Komik ama dizide yüksek zekalı bir makineyi oynasam da teknolojiyle aram oldukça kötü. Teknolojinin gelişimine ayak uydurmak imkansız.

O FİLM YÜZÜNDEN OĞLUMUN ADINI AZ DAHA CONNOR KOYACAKTIM

◊ Bugüne kadar izlediğiniz en korkunç robot hangisiydi?

- The Terminator. O filmden dolayı oğlumun adını neredeyse Connor koyuyordum. Özellikle “Terminator 2” defalarca izlediğim bir filmdi.

◊ “Westworld” televizyonun en başarılı yapımlarından. Sette oyuncu arkadaşlarınızla aranızda nasıl bir dinamik var?

- Kolay bir iş yapmıyoruz. Bu yüzden sette herkes birbirini destekliyor. Zaten sete girdiğimiz andan itibaren projenin büyüklüğünü ve taşıdığımız sorumluluğu hissediyoruz. Yaratıcılarımızın kalplerini bu projeye koymaları, dizide söylediğimiz her sözün özenle seçilmesi, yaptığımız işe daha derin bir anlam yüklüyor.