Fanların favori kiralık katili

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriFanların favori kiralık katili
GeriMagazin Fanların favori kiralık katili
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
10.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Fanların favori kiralık katili

Barbaros Tapan
Barbaros Tapan
btapan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Barbaros Tapan
Barbaros Tapan
btapan@hurriyet.com.tr
Fanların favori kiralık katili

Keanu Reeves’in başrolünde yer aldığı aksiyon serisi “John Wick” 16 Mayıs’ta gösterime girecek. Serinin üçüncü filmine ünlü yıldız Halle Berry de dahil oldu. Peki neden John Wick, fanların favori kiralık katili oldu. İlk filmi yaparken kimsenin aklından John Wick’in seriye dönüşeceği geçmemiş.

İntikam hikayesinin arkasındaki duygusal sebepler miydi izleyiciyi etkileyen, yoksa John Wick’in cool stili, işindeki ustalığı, gizemli tavrı, yakışıklılığı mı filmi seri haline dönüştürdü...
Ya da ilginin sebebi John Wick’e hayat veren Keanu Reeves mi...
Bunca yıldır Los Angeles’ta yaşıyorum.
Kendimi bildim bileli aktörlerin-aktrislerin hayatlarına, hikayelerine ilgi duyarım...
Okurum, araştırırım...
Aslında sadece yaptığı işlerle anılan çok fazla oyuncu var. Yüzlerini oynadıkları karakter dışında göstermek istemiyorlar.
Christian Bale, Alicia Vikander, Daniel Day-Lewis, Frances McDormand sadece bazıları.
Liste uzar gider... Ama Reeves kadar sevilenine şahit olmadım.
Ortalıkta görünmez, hiçbir davete katılmaz, reklam yapmaz. Meslektaşlarına göre az film yapar.
Tam bir motosiklet ve kitap tutkunu...

Fanların favori kiralık katili

“Sanat sayılır mı bilmiyorum ama resim de yapıyorum” dedi bir röportajında...
Tamamen kendi dünyasında yaşıyor...
Toplu taşıma araçları kullanıyor. Kadın yolculara yer veriyor... Daha geçen mart ayında zorunlu iniş yapan uçakta kendini düşünmeden diğer yolculara yardımcı oldu.
Az konuşuyor, sosyal değil...
Ama öyle bir seviliyor ki aklım almıyor...
Yves Saint Laurent’in marka yüzü olunca fanları ‘modada şimdiye kadar olan en iyi şey’ hashtag’i ile mutlu-luklarını haykırdı...
İnsan ister istemez günün şartlarını düşünüyor...
Ünlülerin sosyal medyada fanlarıyla kurdukları iletişim, giydikleri markalı kıyafetler, en iyi yerlerde tatil, yemekler, şaşaalı hayatlar...
Sonra bir de daha geçen gün New York’ta röportaj yaptığım Keanu Reeves’i düşünüyorum.
Röportaj öncesi meditasyonunu yaptı, odaya girdi... Öyle sakin, öyle zorlamasız bir karizmayla oturdu ki... Az ama öz cümleleri ile konuştu...
Onunla konuşurken aslında teknoloji ile birlikte hayatımıza giren celebrity kavramı sadece illüzyon diye düşündüm.
Gerçek olan bu...

Fanların favori kiralık katili

Springsteen on Broadway

Dün Bruce Springsteen ve Martin Scorsese Netflix’in söyleşisinde bir araya geldi.
Davete gitmeden acaba neden müzisyen ve yönetmen eşleştirilmiş diye düşündüm.
Netflix’te yayınlanan Springsteen On Broadway’in promosyonu tarzında bir söyleşi olacaktı ama neden Martin Scorsese ile...
Scorsese’nin yeni filmi “The Irishman” Netflix için acaba bu yüzden mi eşleştirilmiş diye düşündüm.
Yanılmışım...
1973’te Scorsese’nin Mean Streets’i gösterime girmiş, Springsteen de “Greetings from Asbury Park, N.J.”yi 1973 yılında çıkartmış.
İki önemli işin de 45’inci yıl kutlaması niteliğinde bir buluşma oldu.
Bin yıl düşünsem aklıma gelmezdi...
Yaratıcı insanların ya da şirketlerin pazarlama planlamalarını yaparken göz önüne aldıkları kriterler inanılmaz.
Tabii 45 yıl kutlaması derken araya başka mevzular da akıllıca dahil edilmiş...
İkisinin de Katolik okulda okumaları söyleşinin merkezi gibiydi...
Kuralcı okullarından iş hayatlarına geçen izler, New York aşığı olmaları, Netflix’e yapılan “The Irishman”, Scorsese’nin Springsteen hayranı olması da eşleşmenin arkasında yatan diğer sebeplerdi...
İki yaratıcı insanın karşılıklı konuşmasını dinlemek bana terapi gibi geldi.

 

 

Sınav sonuçları başarı ölçütü müdür?

Sınav sonuçları başarı ölçütü müdür?Çocukların sınavlarda aldıkları notlarla okulda başarılı olup olmadıkları ölçülüyor. Peki, bu doğru mu? Hürriyet Gazetesi aile-çocuk yazarı Ömür Kurt soruyor, Eğitim Danışmanı Pedagog Prof. Dr. Norma Razon yanıtlıyor…
daha fazla video için
Barbaros Tapan
Barbaros Tapan
btapan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber

Telefonu kuma gömeceğim!

'Çocuklar darp edildi'

Bülent Ersoy'un panik anları...

Şimdi iyim