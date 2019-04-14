Fahriye Evcen kimdir? | Fahriye Evcen ne zaman evlendi?
2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile dünya evine giren Fahriye Evcen geçtiğimiz günlerde bir erkek bebek dünyaya getirdi. Bu gelişme ile birlikte çiftin hayranları Fahriye Evcen ile ilgili internette araştırmalar yapmaya başladı. Peki, birçok başarılı film ve dizide rol alan Fahriye Evcen kimdir? İşte, ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in hayatı ile ilgili merak edilenler...
Fahriye Evcen - Burak Özcivit çiftinin bebeği Karan, geçtiğimiz günlerde dünyaya gözlerini açtı. Şimdiden çiftin bebeğinin sosyal medya hesabı çok sayıda takipçiye ulaştı. Magazin takipçileri bununla beraber ünlü oyuncu Fahriye Evcen ile ilgili bilgileri ve oyuncunun biyografisini araştırmaya başladı. İşte, sıkça araştırılan 'Fahriye Evcen kimdir?' sorusunun yanıtı...
FAHRİYE EVCEN'İN HAYATI
Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafında Kavala göçmenidir. Solingen'de doğan Fahriye Evcen, çocukluğunda Almanya'da ailesi ile zor zamanlar geçirdiğini belirtti. Yedi yaşında iken Alman Neo-Naziler Solingen şehrinde Türklerin yaşadığı evleri yakmaya başlayınca, Evcen'in ailesi dikkat çekmemek için evlerinin ışıklarını hep kapalı tuttu. Türkiye'de tatilde bulunduğu bir dönemde Oya Aydoğan'ın programına seyirci olarak bulunduğu sırada Aydoğan, Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırdı. Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okurken dizi teklifleri alınca, okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Fahriye Evcen, Yaprak Dökümü adlı dizide Necla karakterini canlandırdı. Fahriye Evcen ilk sinema deneyimini 11 Nisan 2008 tarihinde yayınlanan Cennet filminde başrol oyuncusu olarak yaşadı, aynı sene Aşk Tutulması filminde başrol oynadı. Almanya'daki üniversite eğitimini tamamlamayan Evcen, Boğaziçi Üniversitesi'nde Tarih bölümünden mezun olmuştur. Yapımcılığını TİMS Productions'ın yaptığı Çalıkuşu'nda Feride karakterine canlandırdı. Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Burak Özçivit'le yeniden, bu sefer bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyazperdeye döndü.
BURAK ÖZÇİVİT İLE EVLİLİĞİ
29 Haziran 2017 tarihinde oyuncu ve model Burak Özçivit ile İstanbul'daki Sait Halim Paşa Yalısı'nda evlendi.[10] 2017 yılında Los Angeles merkezli Buzznet isimli internet sitesinin açtığı "Dünyanın En Güzel 30 Kadını" oylamasında, aralarında Gigi Hadid, Emma Watson, Adriana Lima, Hillary Clinton ve Angelina Jolie'nin de yer aldığı listede dokuzuncu sırada yer aldı. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti'nin oğulları Karan 13 Nisan 2019 tarihinde dünyaya geldi.
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