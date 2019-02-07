Fahriye Evcen kimdir kaç yaşında?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriFahriye Evcen kimdir kaç yaşında?
GeriMagazin Fahriye Evcen kimdir kaç yaşında?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
07.02.2019 - 08:47, Son Güncelleme:

Fahriye Evcen kimdir kaç yaşında?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fahriye Evcen kimdir kaç yaşında?

Fahriye Evcen, magazin dünyasını yakından takip eden birçok kişinin biyografisini sorguladığı isimler arasında yer alıyor. Kanal D'nin reyting rekorları kıran Yaprak Dökümü dizisi ile tanınan Fahriye Evcen, birçok filmde rol almıştır. Peki, Fahriye Evcen kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Evlendikten sonra Özçivit soyismini alan Fahriye Evcen, 4 Haziran 1986 Almanya doğumludur. 

Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafında Kavala göçmenidir. Solingen'de doğan Fahriye Evcen, çocukluğunda Almanya'da ailesi ile zor zamanlar geçirdiğini belirtti. Yedi yaşında iken Alman Neo-Naziler Solingen şehrinde Türklerin yaşadığı evleri yakmaya başlayınca, Evcen'in ailesi dikkat çekmemek için evlerinin ışıklarını hep kapalı tuttu.

 Türkiye'de tatilde bulunduğu bir dönemde Oya Aydoğan'ın programına seyirci olarak bulunduğu sırada Aydoğan, Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırdı.

 Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okurken dizi teklifleri alınca, okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Fahriye Evcen, Yaprak Dökümü adlı dizide Necla karakterini canlandırdı. Fahriye Evcen ilk sinema deneyimini 11 Nisan 2008 tarihinde yayınlanan Cennet filminde başrol oyuncusu olarak yaşadı, aynı sene Aşk Tutulması filminde başrol oynadı. Almanya'daki üniversite eğitimini tamamlamayan Evcen, Boğaziçi Üniversitesi'nde Tarih bölümünden mezun olmuştur.

Yapımcılığını TİMS Productions'ın yaptığı Çalıkuşu'nda Feride karakterine canlandırdı.

Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Burak Özçivit'le yeniden, bu sefer bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyazperdeye döndü.

29 Haziran 2017 tarihinde oyuncu ve model Burak Özçivit ile İstanbul'daki Sait Halim Paşa Yalısı'nda evlendi. 2017 yılında Los Angeles merkezli bir internet sitesinin açtığı "Dünyanın En Güzel 30 Kadını" oylamasında, aralarında Gigi Hadid, Emma Watson, Adriana Lima, Hillary Clinton ve Angelina Jolie'nin de yer aldığı listede dokuzuncu sırada yer aldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cem Yılmaz, annemin 16 yılda bir görüştüğü kuzeni

İşte muhteşem düğünde yaşananlar...

Kendimi sınayacağım

Fahriye hastanelik oldu