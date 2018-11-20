Fahriye Evcen çocuklarla buluştu
Fahriye Evcen Özçivit, zamanının çoğunu hamileliğini güzel geçirmek için ailesine ve eşi Burak Özçivit’e ayırıyor.
Çocukları çok sevdiğini her fırsatta söyleyen Fahriye Evcen Özçivit, UNICEF işbirliğiyle Almanya’da çocuklarla bir araya geldi. Ünlü oyuncu, Almanya’da doğduğu yer olan Solingen’de UNICEF çocuklarıyla buluştu.
Tüm gününü çocuklara ayıran, onlarla oyunlar oynayan Fahriye Evcen Özçivit, çocuklarla bol bol fotoğraf da çektirdi.
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