Fadik Sevin Atasoy, The Muse müzikaliyle dakikalarca ayakta alkışlandı

Yazarlığını ve oyunculuğunu Fadik Sevin Atasoy’un, yönetmenliğini Erdal Beşikçioğlu’nun yaptığı dünyanın farklı ülkelerinde iki ayrı dilde sahnelen "The Muse-Bir Esin Perisi" müzikali ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Edgemer Center for The Arts sahnesinde, merkezin Sanat Yönetmeni Michelle Danner’ın özel daveti ile seyirci ile buluştu. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığının da desteklediği oyunu Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu Can Oğuz, ATA-SC Başkanı Nilay Senel-Nylund, Yönetmen Nezih Ünen, Hollywood Yabancı Basın üyesi ve Golden Globe temsilcisi Barbaros Tapan, Oyuncu Hakan Ilçin gibi isimlerin yanı sıra birçok Amerikalı ve Türk tiyatrosever beğeni ile izledi. Fadik Sevim Atasoy, sahnede yıldızlaştığı müzikalin ardından dakikalarca izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Gösterinin ardından konuşan Barbaros Tapan, “Oyun, sabaha kadar olsa seyredebileceğim bir oyun” ifadelerini kullandı.



Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz da oyunu beğendiğini dile getirerek, “Bize bir saatten biraz daha fazla bir süre boyunca çok güzel, eğlenceli, düşündüren anlar yaşattı. Ayrıca tabii son dönemde Los Angeles’ta sanatçılarımızın buradaki görünürlüğünün artması da bu vesileyle ayrıca bizi mutlu ediyor. Geçen hafta Bedri Baykam buradaydı, ondan 1 ay önce Hollywood Türk Filmleri Festivali gerçekleşti. Bugün bu. Türkiye'nin sanat potansiyelinin burada yansıması sanatçılarımızı daha fazla burada görmek bizi mutlu ediyor” dedi.

Gösteriyi izlemeye gelen oyuncu Hakan Ilçin ise “Los Angeles’ta Fadik’in oyununa hep birlikte geldik. Bir çok Türk ailesi de burada. Oyun çok güzeldi. Ben daha önce internetten bazı bölümlerini izlemiştim ama canlı izlemek tabi ki çok daha güzel. Muhteşem bir performans, kendisi de yazmış. Müzikler, kostüm her şey çok güzeldi” dedi.

The Muse, Londra'da da izleyiciyle buluşacak

Atasoy, oyunun ilk defa 8 Mart’ta Dünya Prömiyerini gerçekleştirdiğini belirterek tekrar aynı sahnede sergilenmesinden dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti. Los Angeles’ta oyunun İngilizce dilde izleyici ile buluşacağını dile getiren Atasoy, “Bu süreçte yalnız olmamak bizi çok mutlu etti. Kültür ve Turizm Bakanımız sağ olsunlar geldiler, oyunu izlediler ve desteklerini esirgemediler” diye konuştu.

Atasoy, oyunun kültürler arası ortak bir yapım gibi olduğunu kaydederek, “Oyunumuz dünyayı gezmeye devam edecek. Yine Avrupa gözüküyor takvimimizde ve Amerika'da da turne yapacağız” şeklinde konuştu.

Ünlü sanatçı, oyunu klasik meddah anlayışı ile birkaç aksesuar ile farklı konuları ve hikayeleri anlatan, tek oyuncunun olduğu türden yola çıkarak yazdığını da sözlerine ekledi.



Tek kişilik The Muse-Bir Esin Perisi müzikalinin konusuyla ilgili de bilgi veren Atasoy, oyunun dünyaya ustalara esin vermesi için gönderilen esin perisinin ustaların çizdiği Shakespeare’in Cleopatra’sı veya Da Vinci’nin Mona Lisa’sı gibi kadın karakterlerin anlatılış biçimini beğenmeyerek ustalara müdahalesi ve bunun üzerine gelen şikayetler sonucu esin perisinin mahkeme karşısına çıkarılarak kendini savunması üzerine kurulduğunu ifade etti.



Oyunun müziklerini besteleyen müzisyen ve besteci Emir Işılay da, “Çok keyifli bence bir şov çıktı. Bir süre önce burada aynı tiyatroda prömiyerini yaptık şovun, çok keyifli geçmişti. Şimdi tekrar bu akşama nasip oldu beraber çalmak” dedi.



