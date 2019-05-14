Köyüne fabrika kuruyor!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriKöyüne fabrika kuruyor!
GeriMagazin Köyüne fabrika kuruyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
A.A.
14.05.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

Köyüne fabrika kuruyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Köyüne fabrika kuruyor!

 Şarkıcı Berdan Mardini, Mardin'de doğup büyüdüğü mahalleye vefa borcunu ödemek için fabrika kuruyor.

Mardini tarafından Artuklu ilçesi Yaylabaşı Mahallesi'nde yapımı başlatılan gül yağı ve gül suyu fabrikası, tamamlanma aşamasına geldi. 50 kişinin istihdam edileceği fabrikayı 2 ay sonra hizmete açacak olan Mardini, mahallede bin 500 dönüm alanda gül ve lavanta da yetiştirecek.     

Yatırım tutarı 12 milyon lira     

Fabrika hakkında bilgi veren Mardini, memleketini de içinde barındıran Mezopotamya topraklarının çok verimli olduğunu söyledi.     

Gülün 5 bin yıl önce bu bölgede yetiştirildiğini, ardından Avrupa'ya götürüldüğünü dile getiren Mardini, gül yetiştiriciliğini şehirde yeniden canlandırmak amacıyla proje geliştirdiğini kaydetti.     

Mahallede, 12 milyon lira maliyetli fabrikayı kurmanın yanı sıra gül ve lavanta yetiştirmek için çalışma yürüttüklerini belirten Mardini, "Gül ana vatanına dönüyor. Bin 500 dönüm gül ve lavanta ekimiyle sezonluk binlerce işçiye istihdam sağlayacak yatırım yapıyoruz." dedi.     

Gülden çok sayıda ürün elde edilebileceğini anlatan Mardini, şöyle konuştu:     

 "Gülün yağından ve suyundan gül sabunu, duş jeli, reçel üretilebiliyor. Mardin'in gülle de anılmasını sağlamak istiyoruz. Mardin'de gül festivalleri yapıp, gülle ilgili bütün ürünlerin üretilmesini istiyoruz. Aynı zamanda köyde 20 odalı bir otel yapmayı planladık. Turistlerin doğal yaşamda gül ve lavantalar içinde konaklamasını sağlayacağız."     

 Berdan Mardini, gül yetiştiriciliğini geliştirerek üreticilere ve istihdama katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı. 

"Çevre illere de örnek olacak" 

Fabrikanın 2 ay sonra üretime başlayacağını belirten Mardini, şöyle devam etti:

"Gül fidanlarını Isparta'dan getirdik. 2 sene önce başladık. 2022'de burada gül ve lavantalar çok daha yoğun şekilde ortaya çıkacak. Kırsaldan şehre göçü önlemek için fabrikayı burada kurduk. Yoksa OSB'de de açabilirdik. Bunu bize çok söyleyenler de oldu. 'Burada zarar edersin, fabrikanın değeri olmaz' gibi. Olmasın, benim gözümde fabrikanın değeri, insanlara verilen maneviyat, maddi değerden çok daha yüksek. Burası çevre illere de örnek olacak. Birçok yerden gelip bilgi alıp inceliyorlar."   

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeye yatırım yapılması konusunda önemli tavsiyelerde bulunduğuna işaret eden Mardini, "Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyetlerini biliyoruz. Biz de bu doğrultuda hareket etmeye çalışıyoruz. Kendisini fabrikanın açılışına davet edeceğim." diye konuştu.     

 

 

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber

Hadise dolandırıcılara isyan etti

'9 çocukla mağarada kalmadın!'

O davada karar verildi

Evlendiler!