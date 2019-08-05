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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.08.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Ezo Sunal ölümden döndü

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Ezo Sunal ölümden döndü

Ezo Sunal, Büyükada’dan deniz taksisiyle döndükleri bir teknenin kendilerine hızla çarpmasıyla kaza geçirdiklerini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Sunal, kendilerine çarpan tekne sürücüsünün iddialara göre alkollü olduğunu ve kazayı şans eseri yara almadan atlattıklarını belirtti. Sunal’ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.
Kemal Sunal’ın kızı Ezo Sunal, beraberindeki 3 kişi ile beraber Büyükada’dan Dragos iskelesine doğru deniz taksisiyle ilerledikleri sırada, hızla ilerleyen bir teknenin kendilerine çarpmasıyla kaza geçirdi.

Ezo Sunal, geçirdiği kazayı böyle anlattı:
Dün akşam korkunç bir deneyim yaşadım. Dün o şokla tam idrak edememişim şimdi bir daha düşününce ne kadar ucuz atlattığımızı anladım. Şöyle özetleyeyim; çok sevdiğimiz aile dostlarımızın oğlu Deyvi'nin barmitzvah törenine katılmak için Büyükada'ya gittik. Tören harikaydı, sıcacık bir ailenin dostluklarına şahit olduk, gençlerin hazırladıkları dans ve gösterileri keyifle izledikten sonra eve dönmek için 4 kişi deniz taksiye bindik. Gecenin güzelliğinden bahsediyorduk. Keyfimiz yerindeydi. Dragos iskelesine doğru giderken tam yolun yarısında benim oturduğum taraftan bizimkinden daha büyük bir tekne bize korkunç bir süratle çarptı. Bir anda camlar tuz buz oldu, yüzümüze gözümüze saçımıza her yerimize camlar sıçradı. Teknenin devrilmemesi, yangın çıkmaması, kazayı sağlam, yara almadan atlatmamız büyük bir mucizeydi. Hayatımda ilk defa bu kadar korktum. Hani hep deriz ya 'Bir anda her şey değişebilir, yarın ölecekmiş gibi yaşa...' İşte "o an" her an olabilir onu çok net deneyimledim. Çok şükür iyiyiz. Ancak sonradan öğrendim ki bize çarpan teknenin ışıkları yanık değilmiş ve kaptan alkollüymüş... Bana böyle bilgi verildi ancak karşı tarafı hiç tanımıyorum ve gerçekten neler oldu bilmiyorum. Kimsenin günahını almak istemem. Umarım hiç kimseye zarar gelmemiştir. Bu paylaşımı bir hatırlatma olsun, bilinçlenelim diye yapma ihtiyacı duydum. Sorumluluk sahibi olalım, can güvenliği bu geri dönüşü, özrü yok.  Güvende olun, sağlıkla kalın, her anın değerini bilin, güzel yaşayın bugünlük temennim bu ☀️🙏🏻 Sevgiyle..

Ezo Sunal ölümden döndü

Ezo Sunal ölümden döndü


 

 

 

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