Ezo Sunal babasının belgeselini çekecek
Ezo Sunal, 2000 yılında hayatını kaybeden babası Kemal Sunal’ın belgeselini çekeceğini açıkladı.
Önceki gün Nesquik markasının Fenix’te yapılan ürün tanıtımına katılan Ezo Sunal, “Şu anda Kemal Sunal belgeseli üzerinde çalışıyoruz, inşallah hayata geçireceğiz. Kimin oynayacağını şu an bilmiyorum, zamanı gelince düşüneceğiz” dedi. Çocuk gelişim uzmanı ve eğitimci olan Ezo Sunal, dizi teklifleri aldığını ancak oyunculuk yapmayı düşünmediğini de söyledi: “TV teklifleri geliyor. Ancak bu işler zaman ve konsantrasyon istiyor, o yüzden ben böyle iyiyim.”
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