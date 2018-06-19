Ezhel kimdir, gerçek ismi ne?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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19.06.2018 - 10:16, Son Güncelleme:

Ezhel kimdir, gerçek ismi ne?

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Ezhel kimdir, gerçek ismi ne?

‘Şehrimin Tadımı’ ve ‘İmkansızım’ şarkılarıyla ünlenen şarkıcı Ezhel, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Türkçe rapin önemli isimleriyle çalışan Ezhel’in gerçek ismi ve hayatı merak ediliyor. Peki, Ezhel kimdir, kaç yaşında?

Gerçek ismi Ömer Sercan İpekcioğlu olan ancak sahne ismi Ezhel ile tanınan genç sanatçı, 1 Temmuz 1990 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Farkı tarz müziği ile kısa sürede büyük beğeni yakalayan Ezhel ilk albümünü 2017 mayısında çıkardı.

Kendine has tarzını "Anatolian Urban Core/Hip-Hop/Reggae-Dub/Trap” şeklinde adlandıran ünlü şarkıcı küçük yaşlardan beri rap müzikle ilgiliydi. Şarkılarında Ankara'da yaşadığı mahallenin kültüründen izler bırakan Ezhel'in klipleri milyonlarca izleme aldı.

2018 yılında Keişan ile birlikte çıkardığı seri ile adını duyuran şarkıcı, 2011 yılında Kamufle, Red, Anıl Piyancı, Keişan, Grogi, İndigo, Nomad ile birlikte yaptığı Sekiz adlı şarkısıyla daha geniş kitlelere ulaşmıştır.

2011 yılında Funk'd up, Dj Suppa ve Aga B ile VooDoo Records'u kurmuştur. Hiphoplife tarafından desteklenen Freestyle King 2 yarışmasında 16 yarışmacı arasında 1. olmuştur. Son olarak yine Hiphoplife tarafından desteklenen Organize Oluyoruz vol. 2 albümüne "Yaprak Düşerse" şarkısı ile katılım sağlamıştır.

 

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