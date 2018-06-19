Ezhel kimdir, gerçek ismi ne?
‘Şehrimin Tadımı’ ve ‘İmkansızım’ şarkılarıyla ünlenen şarkıcı Ezhel, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Türkçe rapin önemli isimleriyle çalışan Ezhel’in gerçek ismi ve hayatı merak ediliyor. Peki, Ezhel kimdir, kaç yaşında?
Gerçek ismi Ömer Sercan İpekcioğlu olan ancak sahne ismi Ezhel ile tanınan genç sanatçı, 1 Temmuz 1990 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Farkı tarz müziği ile kısa sürede büyük beğeni yakalayan Ezhel ilk albümünü 2017 mayısında çıkardı.
Kendine has tarzını "Anatolian Urban Core/Hip-Hop/Reggae-Dub/Trap” şeklinde adlandıran ünlü şarkıcı küçük yaşlardan beri rap müzikle ilgiliydi. Şarkılarında Ankara'da yaşadığı mahallenin kültüründen izler bırakan Ezhel'in klipleri milyonlarca izleme aldı.
2018 yılında Keişan ile birlikte çıkardığı seri ile adını duyuran şarkıcı, 2011 yılında Kamufle, Red, Anıl Piyancı, Keişan, Grogi, İndigo, Nomad ile birlikte yaptığı Sekiz adlı şarkısıyla daha geniş kitlelere ulaşmıştır.
2011 yılında Funk'd up, Dj Suppa ve Aga B ile VooDoo Records'u kurmuştur. Hiphoplife tarafından desteklenen Freestyle King 2 yarışmasında 16 yarışmacı arasında 1. olmuştur. Son olarak yine Hiphoplife tarafından desteklenen Organize Oluyoruz vol. 2 albümüne "Yaprak Düşerse" şarkısı ile katılım sağlamıştır.
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