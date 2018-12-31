Ezgi Eyüboğlu kimdir, eşi kim?
Güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 2016 yılında hayatını meslektaşı Kaan Yıldırım ile birleştiren Ezgi Eyüboğlu, eşiyle çekildiği aşk dolu fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşıyor. Peki, Ezgi Eyüboğlu kimdir?
Muhteşem Yüzyıl, Adı Mutluluk ve Payitaht Abdülhamid gibi dizilerle tanınan Ezgi Eyüboğlu, 15 Haziran 1988 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Iktisat Bölümünü bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde master yapmıştır. 2012 yılında başrollerini Halit Ergenç ve Meryem Uzerli’nin başrollerini paylaştığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige Hatun rolüyle dikkatleri üzerine çekti.. Ardından Sudan Bıkmış Balıklar dizisinde rol almıştır. Ama asıl çıkışını 2015'te başrollerini eşi Kaan Yıldırım ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Kumsal Güçlü karakterini canlandırdı. .Son olarak ise Payitaht Abdülhamid adlı dizide Ahsen karakterini canlandırmaktadır.
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