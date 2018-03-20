Eyvah Nejat! Korkutma bizi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Magazin
20.03.2018 - 17:26, Son Güncelleme:

Eyvah Nejat! Korkutma bizi

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Eyvah Nejat! Korkutma bizi

Kelebek yazarı Cengiz Semercioğlu, Nejat İşler'in İstanbul günlerini kaleme aldı...

13 Mart’ta “Kaybedenler Kulübü Yolda”nın galası vardı, Nejat İşler galaya siyah deri mont, içinde gri tişört, siyah kot pantolon ve spor ayakkabılarla katıldı...
16 Mart’ta gece gezmesinde birebir aynı kıyafetle kameralar çekti Nejat İşler’i...
Bir gün sonra Yıldız Tilbe’nin klibinde oynamak için kamera karşısına geçti, klipte de aynı kıyafetleri giydi...
Gümüşlük’ten film galası için İstanbul’a geldiği günden beri aynı kıyafetler var Nejat’ın üzerinde...
Tek farklı ve en iyi gördüğüm yer Şirin Sever’in “Bazıları Şirin Sever” adlı YouTube kanalının çekimiydi.
O röportajda çok iyi görünüyordu, gala da dahil diğer tek tip giyindiği her yerde ise bitkin ve yorgundu Nejat...
Aynı kot, mont ve tişörtten birden fazla olabilir, kuru temizlemeye vermiş olabilir, aynı gün birden fazla yerde görüntülenmiş olabilir...
Bu yüzden haksızlık yapmak da istemem...
Ama korkutma bizi Nejat...
En son hakkında böyle haberler yapıldığında hastanelik olmuş, yoğun bakımda kalmıştın...
Galiba bu İstanbul yaramıyor ona...
Ne olur bırak buraları, galayı, röportajı falan Gümüşlük’e dön Nejat...
Her halinden belli, orada çok daha mutlusun...
Not 1: Zaten öğrendiğim kadarıyla filmin yurtdışı galaları Yiğit Özşener ve Hande Doğandemir’le yapılacakmış...
Not 2: Kaybedenler Kulübü Yolda’nın ilk 3 gişesi 158.901 oldu... 7 yıl önce çekilen ilk filmde bu rakam 65.780’di...

Eyvah Nejat Korkutma bizi

13 MART

Eyvah Nejat Korkutma bizi

16 MART

Eyvah Nejat Korkutma bizi

17 MART

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