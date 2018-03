Eyvah Nejat! Korkutma bizi

13 Mart’ta “Kaybedenler Kulübü Yolda”nın galası vardı, Nejat İşler galaya siyah deri mont, içinde gri tişört, siyah kot pantolon ve spor ayakkabılarla katıldı...

16 Mart’ta gece gezmesinde birebir aynı kıyafetle kameralar çekti Nejat İşler’i...

Bir gün sonra Yıldız Tilbe’nin klibinde oynamak için kamera karşısına geçti, klipte de aynı kıyafetleri giydi...

Gümüşlük’ten film galası için İstanbul’a geldiği günden beri aynı kıyafetler var Nejat’ın üzerinde...

Tek farklı ve en iyi gördüğüm yer Şirin Sever’in “Bazıları Şirin Sever” adlı YouTube kanalının çekimiydi.

O röportajda çok iyi görünüyordu, gala da dahil diğer tek tip giyindiği her yerde ise bitkin ve yorgundu Nejat...

Aynı kot, mont ve tişörtten birden fazla olabilir, kuru temizlemeye vermiş olabilir, aynı gün birden fazla yerde görüntülenmiş olabilir...

Bu yüzden haksızlık yapmak da istemem...

Ama korkutma bizi Nejat...

En son hakkında böyle haberler yapıldığında hastanelik olmuş, yoğun bakımda kalmıştın...

Galiba bu İstanbul yaramıyor ona...

Ne olur bırak buraları, galayı, röportajı falan Gümüşlük’e dön Nejat...

Her halinden belli, orada çok daha mutlusun...

Not 1: Zaten öğrendiğim kadarıyla filmin yurtdışı galaları Yiğit Özşener ve Hande Doğandemir’le yapılacakmış...

Not 2: Kaybedenler Kulübü Yolda’nın ilk 3 gişesi 158.901 oldu... 7 yıl önce çekilen ilk filmde bu rakam 65.780’di...

13 MART

16 MART

17 MART