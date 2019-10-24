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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Eylem Kaftan: Meryem beni çok şaşırttı

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Eylem Kaftan: Meryem beni çok şaşırttı

Meryem Uzerli’nin başrolde olduğu “Kovan” filmi, 7. Boğaziçi Film Festivali’nde gösterildi. Filmin yönetmeni Eylem Kaftan, ilk başta oyuncusuna karşı önyargılı olduğunu açıkladı.

DOĞAMIZ ÖLÜYOR

Annesinin vasiyetiyle memleketi Artvin’e dönüp arıcılığa başlayan Ayşe’nin öyküsünü anlatan “Kovan”, 7. Boğaziçi Film Festivali’nde seyirciyle buluştu. Meryem Uzerli, gösterimde yaptığı konuşmada filmin doğaya dokunan yanına değindi: “Film yapmak tabii ki önemli. Ama doğa konusunda aracılık etmek daha önemli. Arılar olmazsa biz olamayız. Arılar her geçen gün daha da azalıyor. Doğamız şu anda ölüyor.”

Eylem Kaftan: Meryem beni çok şaşırttı

Ona karşı önyargılıydım

Yönetmen Eylem Kaftan ise Meryem Uzerli hakkında konuştu. Kaftan, oyuncuya karşı önyargılı olduğunu itiraf etti: “Biz sanat sineması tutkunları, popüler oyunculara karşı önyargılıyız. İlk görüşmemize de çok önyargılı gitmiştim. Hatta bu rol için uygun olmadığını da söyledim. Ancak beni çok şaşırttı. Bana ‘Bu filmi kimse izlemesin, önemli değil. Bu benim için bir okul’ demişti. Hakikaten hepimiz için öyleydi.”  

Gösterim sonrası muhabirlerden kaçan Meryem Uzerli, “Eski sevgiliniz Can Ateş’le görüşüyor musunuz?” sorusuna şaşkınlıkla “Evet” yanıtını verdi. Uzerli’nin Can Ateş’ten 5 yaşında Lara isminde bir kızı var.

Eylem Kaftan: Meryem beni çok şaşırttı

Eylem Kaftan: Meryem beni çok şaşırttı


 

 

 

 

 

 

 

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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