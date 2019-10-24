Eylem Kaftan: Meryem beni çok şaşırttı
Meryem Uzerli’nin başrolde olduğu “Kovan” filmi, 7. Boğaziçi Film Festivali’nde gösterildi. Filmin yönetmeni Eylem Kaftan, ilk başta oyuncusuna karşı önyargılı olduğunu açıkladı.
DOĞAMIZ ÖLÜYOR
Annesinin vasiyetiyle memleketi Artvin’e dönüp arıcılığa başlayan Ayşe’nin öyküsünü anlatan “Kovan”, 7. Boğaziçi Film Festivali’nde seyirciyle buluştu. Meryem Uzerli, gösterimde yaptığı konuşmada filmin doğaya dokunan yanına değindi: “Film yapmak tabii ki önemli. Ama doğa konusunda aracılık etmek daha önemli. Arılar olmazsa biz olamayız. Arılar her geçen gün daha da azalıyor. Doğamız şu anda ölüyor.”
Ona karşı önyargılıydım
Yönetmen Eylem Kaftan ise Meryem Uzerli hakkında konuştu. Kaftan, oyuncuya karşı önyargılı olduğunu itiraf etti: “Biz sanat sineması tutkunları, popüler oyunculara karşı önyargılıyız. İlk görüşmemize de çok önyargılı gitmiştim. Hatta bu rol için uygun olmadığını da söyledim. Ancak beni çok şaşırttı. Bana ‘Bu filmi kimse izlemesin, önemli değil. Bu benim için bir okul’ demişti. Hakikaten hepimiz için öyleydi.”
Gösterim sonrası muhabirlerden kaçan Meryem Uzerli, “Eski sevgiliniz Can Ateş’le görüşüyor musunuz?” sorusuna şaşkınlıkla “Evet” yanıtını verdi. Uzerli’nin Can Ateş’ten 5 yaşında Lara isminde bir kızı var.
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