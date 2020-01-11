Evrim Akın kimdir, kaç yaşında? Evrim Akın'ın oynadığı diziler

Babasını 17 yaşında kaybeden Evrim Akın, oyunculuğa İzmir’de Konak Belediye Tiyatrosu’nda kursiyer olarak başladı. Daha sonra Müjdat Gezen Sanat Okulu'na girdi. Okulda tanıştığı Ümit Çırak ile henüz 17 yaşındayken kısa süreli bir evlilik yaptı.



Evrim Akın, İbo Show'da çeşitli skeçlerde yer aldı. İlk televizyon deneyimi Show TV'de yayımlanan ve İbrahim Tatlıses'in yazıp yönettiği İmparator adlı dizide Çiçek karakterini canlandırmasıyla başladı. Daha sonra çeşitli dizilerde oynayan Evrim Akın, asıl ünü Avrupa Yakası adlı dizide buldu. Canlandırdığı Selin Yerebakan karakterinin kullandığı "Oha falan oldum yani", "kal geldi ya" gibi repliklerle özdeşleşti.

Daha sonra Bez Bebek dizisinde Nana rolünü oynadı. 2007 yılında Müjdat Gezen, Levent Kırca, Peker Açıkalın gibi isimlerle beraber Güldür Bakalım adlı programda jüri üyeliği yaptı. Ardından Koca Kafalar TV'de sunuculuk yaptı. Daha sonra TV8'de Uzman Avı adlı bir yarışma programı sundu. 2011-2013 yılları arası atv'de Alemin Kıralı adlı bir dizide Jülide karakterini canlandırdı. Show TV'de Ev Kuşu programını sundu. Show TV'de Piramit adlı yarışma programında yarışmacı koçuydu. Yine Show TV'de Çocuktan Al Haberi adlı yarışma programını sundu. Günümüzde ise Güldür Güldür Show'da Özge karakterini oynamaktadır.Günümüze kadar kariyerinde başarıyla ilerlemiş ve birçok ödül almayı başarmış olan Evrim Akın bir röportajında bir yıl içinde 5 ödül birden kazandığını söyledi