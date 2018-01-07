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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.01.2018 - 09:24, Son Güncelleme:

Evrencan Gündüz kimdir?

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Evrencan Gündüz kimdir?

Ünlü müzisyen Asım Can Gündüz ile aynı yoldan giden Evrencan Gündüz, tarzı ve performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Dünya’nın en iyi jazz ve Blues müzisyenleri arasına girmek isteyen Evrencan Gündüz’ün özel yaşamı merak ediliyor. Peki Evrencan Gündüz kimdir?

24 Haziran 2016’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ünlü müzisyen Asım Can Gündüz’ün oğlu Evrencan Gündüz, 2 Şubat 1996 yılında Kadıköy’de doğdu.
İlköğretimdeyken koro ve tiyatrolarda görev alan Evrencan Gündüz, 4. Sınıftayken, kardeşi ile birlikte piyano derslerine başladı ve iki yıl boyunca derslere düzenli olarak katıldı. Ortaokulda iken okul korosu ve orkestralarda ve öğretmenleri ile birlikte çeşitli festivallerde görev aldı.

13 yaşlarında, Ray Charles’ın filmi ile Blues müziğine olan hayranlığı başlamış oldu. Jimi Hendrix, BB. King, Albert Collins, Fredie King ve James Brown’nun müziklerini dinleyerek büyüdü. Bu da yaptığı müziğin kalitesini ve tarzını bu yönde belirledi.

14 Yaşında gitara ilgi duyan Evrencan Gündüz, gitar çalan arkadaşlarının katkıları ve internetten video izleyerek klasik gitar çalmayı öğrendi. 15 yaşında babasının hediye ettiği elektro Gitar ile klasik gitarın yanı sıra elektro gitar çalmayı öğrendi. Babasıyla çeşitli otel ve mekanlarda yaz süresince sahne alma fırsatını bularak, tecrübesini arttırdı.
16 yaşında geldiğinde sokak müzisyenliğine başladı ve o yıl içerisinde ilk grubu olan T-Blues isimli grubu arkadaşlarıyla birlikte kurarak, festivallerde ve konserlerde yer aldılar.
Vapurlarda müziğin yasaklanmasına kadar vapur müzisyenliği yaptı.

Rock’n Purple’da en iyi solist ve rock kategorisinde en iyi grup ödülü, Dont Let Me Down (Beatles) parçasında yaptığı düzenleme ile kemençeyi parçada kullanarak, en değişik enstruman ödülüyle toplamda 3 ödül kazanmıştır.

Kendi “Akustik Solo programlarının yanısıra, grubu “Evrencan Gündüz Quartet ile konser çalışmaları yanı sıra beste ve albüm çalışmalarına devam etmektedir.
Müzik hayatına devam eden Evrencan Gündüz, gelecekte Dünya’nın en iyi jazz ve Blues müzisyenlerinden olma amacının yanında, İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Mühendisliği Fakültesindeki akademik kariyerini tamamlamak için çalışmalarına devam etmektedir.

 

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