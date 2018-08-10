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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
Sinem VURAL
10.08.2018 - 06:51, Son Güncelleme:

Evlilikte krizi aşamadılar

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
Evlilikte krizi aşamadılar

Merve Sevi, eşi Çalkan Algün’le evliliğinde yaşadığı krizi aşamadı. 4 ay önce evliliğini bitirmek için mahkemeye başvuran ancak kararından vazgeçen ünlü oyuncu, boşanmak için yine mahkemeye dilekçe verdi.

GEÇEN yıl ağustos ayında spor eğitmeni Çalkan Algün’le nikâh masasına oturan Merve Sevi, boşanıyor. Ünlü oyuncu ile eşi, geçtiğimiz aylarda sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarmış, bunun üzerine ayrılık iddiaları basına yansımıştı. O iddiaları “Ayrılık yok sadece Instagram sayfalarımızı kişisel kullanma kararı aldık” diyerek yalanlayan oyuncunun, geçtiğimiz günlerde boşanmak üzere mahkemeye dilekçe verdiği ortaya çıktı.

''ŞİDDET GÖRDÜM'' İDDİASI

Ünlü oyuncu, dört ay önce yine eşinden boşanmak için mahkemeye başvurmuştu. Şiddet gördüğünü iddia eden Sevi’nin dilekçesinde “Kocam enerji içeceğini suratıma fırlattı” ifadeleri yer almıştı. Ancak çift kısa süre sonra barışmış, Sevi de sosyal medya hesabından “Hakkımda çıkan şiddet görüyor açıklamaları, almış olduğum uzaklaştırma kararı abartılı bir şekilde yayınlanmıştır. Eşim tarafımdan şahsıma yapılmış bir şiddet ve tehdit söz konusu değildir. Her evlilikte olan özellikle ilk yıllarda yaşanan sıkıntıları yaşıyoruz” açıklamasını yapmıştı. 

Evlilikte krizi aşamadılar
Merve Sevi, spor eğitmeni Çalkan Algün ile Cemile Sultan Korusu’nda nikâh masasına oturmuştu.

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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