Evlilik kurumu ölmeye mahkum
Tuba Ünsal, Boğaziçi Üniversitesi’nde Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Sınırlarını Aşan Kadınlar” konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.
Ünsal, evlilik kurumuyla ilgili soru üzerine şunları söyledi: “3 kere evlenip boşanan bir kadınım, hayatta yapabildiğim en kötü şeydi. Evlilik kurumu olduğu yerde duran, gelişmeyen bir kurum. Biz evrildik kurum olduğu yerde kalıyor.
Annelerimizin dönemindeki insanlar değiliz. Hayat değişiyor, biz de değişiyoruz, teknoloji ilerliyor ama evlilik olduğu yerde kalıyor. Evliliğin marka yönetiminin yeniden yapılması gerekiyor. Bu haliyle ölmeye mahkum gibi görünüyor.”
Ben de arkadaşlığımızın nasıl evrileceğini bilmiyorum
Evli olan Caner Karaloğlu ile adı aşk dedikodularına karışan Tuba Ünsal, gazetecilerin bu yöndeki sorularına, “Evet bir arkadaşlığımız var ama benim ilişkilerim ilk günden ikinci güne gelişen bir şekilde işlemiyor. Onların bitmiş bir ilişkisi var ve uzun zamandır da devam eden hukuki bir süreçleri var. Benim buna dahil olmam, çocuğu olan bir anne olarak konuşmam doğru olmaz. Ben kimsenin hayatına, işleyişine dahil olmadım ve ben de arkadaşlığımızın nasıl evrileceğini bilmiyorum” yanıtını verdi.
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