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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.03.2019 - 09:47, Son Güncelleme:

Evlilik kurumu ölmeye mahkum

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Evlilik kurumu ölmeye mahkum

Tuba Ünsal, Boğaziçi Üniversitesi’nde Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Sınırlarını Aşan Kadınlar” konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Ünsal, evlilik kurumuyla ilgili soru üzerine şunları söyledi: “3 kere evlenip boşanan bir kadınım, hayatta yapabildiğim en kötü şeydi. Evlilik kurumu olduğu yerde duran, gelişmeyen bir kurum. Biz evrildik kurum olduğu yerde kalıyor.

Annelerimizin dönemindeki insanlar değiliz. Hayat değişiyor, biz de değişiyoruz, teknoloji ilerliyor ama evlilik olduğu yerde kalıyor. Evliliğin marka yönetiminin yeniden yapılması gerekiyor. Bu haliyle ölmeye mahkum gibi görünüyor.”

Evlilik kurumu ölmeye mahkum

Ben de arkadaşlığımızın nasıl evrileceğini bilmiyorum

Evli olan Caner Karaloğlu ile adı aşk dedikodularına karışan Tuba Ünsal, gazetecilerin bu yöndeki sorularına, “Evet bir arkadaşlığımız var ama benim ilişkilerim ilk günden ikinci güne gelişen bir şekilde işlemiyor. Onların bitmiş bir ilişkisi var ve uzun zamandır da devam eden hukuki bir süreçleri var. Benim buna dahil olmam, çocuğu olan bir anne olarak konuşmam doğru olmaz. Ben kimsenin hayatına, işleyişine dahil olmadım ve ben de arkadaşlığımızın nasıl evrileceğini bilmiyorum” yanıtını verdi.

 

 

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