Evliliği ona sorun!
NURGÜL Yeşilçay, önceki gün sevgilisi Necati Kocabay’la Kuruçeşme’deki bir marketten çıkarken görüntülendi.
Oyuncu, rol aldığı dizinin yılbaşı tatilinde olduğunu ve oğlu Osman Nejat’ın da okuluna İngiltere’ye döneceğini belirtti. Sevgilisiyle yeni yılda evlilik düşünüp düşünmediği sorulan Yeşilçay, kahkahalar atarak ”Neden her şeyi bana soruyorsunuz? Ona sorun” deyip topu sevgilisine attı. Kocabay da ”İnşallah. Güzel gidiyor her şey” diyerek konuyu kapattı.
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