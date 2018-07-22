Evlenmek şart mıdır?
MELTEM Cumbul, Lüleburgaz’da “Çınaraltı Sohbetleri” adlı etkinliğe katıldı.
Gazeteci Celal Pir’in moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide ünlü oyuncu hayranlarının soruları da yanıtladı. Cumbul, bir izleyicinin “Evliliklerde neden kadınlar daha çok özveri gösteriyor” sorusu üzerine “Evlenmek şart mıdır? Onu bir düşünmek gerekiyor” yanıtını verdi. Ünlü oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: “Ekonomik özgürlüğü olmak kaydıyla topluma ‘evlenmek ister misin?’ diye sormak gerekiyor. Bu anlamda çok feminist bir ailede yetiştim. Birey olmadan evlenmemek gerektiğini düşünüyorum. Birey olmakta en çok kadınlar zorlanıyor.”
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