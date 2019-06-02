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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Evlat sahibi olamadım!

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Evlat sahibi olamadım!

Emel Sayın, Hülya Koçyiğit’in TRT 2’de yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programına konuk oldu.

Çocukluk arkadaşı olan Koçyiğit ile geçmişten günümüze birçok konu hakkında sohbet eden Sayın, “Kimse bilmez ama biz çocukluk arkadaşıyız. Annelerimiz sayesinde tanıştık, iyi ki de tanışmışız” dedi. “Hayattaki en büyük pişmanlığın nedir” sorusuna “Evlat sahibi olamamak” yanıtını veren sanatçı, evlat sevgisinin yerine yeğenlerini koyduğunu ve onları çok sevdiğini söyledi.
6 YAŞINDA OKULUN ASSOLİSTİYDİM
Müzikle olan ilişkisinin çok küçük yaşlarda başladığını belirten Emel Sayın, ilk hatırladığının da henüz altı yaşında müzik dersinde söylediği ağıt olduğunu belirtti: “O günden sonra her sınıf müzik dersinde beni çağırmaya başladı, okulun assolisti gibiydim.” İlk sinema filmi teklifinin de sahne aldığı mâkanın kulisinde edildiğini belirten Emel Sayın, Ayhan Işık’la birlikte oynayacağını söylediklerinde çok heyecanlandığını dile getirdi.

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