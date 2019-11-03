Fatma Girik evine döndü! Annesine koştu...
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Fatma Girik, Ankara’daki 2 aylık fizik tedavinin ardından Muğla’nın Bodrum ilçesindeki evine döndü.
Girik, evine gelir gelmez hasta yatağındaki annesi Münevver Girik ile hasret giderdi. Gözyaşlarına hâkim olamayan oyuncu, bir an olsun annesinin yanından ayrılmadı. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Girik, “Ayaklarımda bir şey yok. Kafamdan ameliyat olduğum için yürümemde sıkıntı var. Şimdilik iyiyim. 2 ay oldu gideli, yazın gittim kışın geldim evime” dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle