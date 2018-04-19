Evde Cici Baba krizi var!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriEvde Cici Baba krizi var!
GeriMagazin Evde Cici Baba krizi var!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Magazin
19.04.2018 - 14:52, Son Güncelleme:

Evde Cici Baba krizi var!

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Evde Cici Baba krizi var!

“Güldür Güldür Show” ekibinin yeni projesi “Cici Baba”, bugün vizyona girdi. Filmde evli bir çifti canlandıran Onur Buldu ve Derya Karadaş’la vizyona günler kala bir araya geldik, bu eğlenceli projenin detaylarından özel yaşamlarında olup bitenlere keyifli bir söyleşi yaptık.

◊ Öncelikle filmin hikayesini ana hatlarıyla sizden dinleyelim mi?

- Onur Buldu: Üç kardeşin ansızın karşılarına çıkan “cici baba”ya karşı çıkışı diyebiliriz aslında... Bu kardeşlerin en sertleri de benim. Cici babayı en son ben kabulleniyorum. Bu arada cici baba hippi bir karakter, bizim geleneksel aile yapımıza uymuyor. Bir kültür çatışması yaşanıyor haliyle...

- Derya Karadaş: Onur’un canlandırdığı Hacı en çılgın karakterimiz. Üç çocuklu bir ailenin en büyük oğlu. Urfalı. Kardeşler babalarını önceden kaybetmiş, derken anneleri tekrar âşık oluyor ve aşkına kavuşabilmek için çocuklarını bu beraberliğe ikna etmeye çalışıyor. Bu anlamda anneyi en zorlayan ise evin büyük oğlu Hacı. Ben de onun romantik İsveçli eşi Ayşe rolündeyim.

ESKİDEN OLSA DAHA SERT BAKARDIM

◊ “Güldür Güldür”de hep bir arada olsanız da ilk kez bir sinema filminde buluştunuz. Film setinin farklılığı, zorlukları var mıymış?

- Onur Buldu: Biz çok iyi arkadaşız, bu büyük avantaj tabii. İki iyi arkadaş karşılıklı oynayınca daha kolay anlaşıyor. Çekimler başlamadan Derya ile oturup pek çok kez konuştuk, senaryoyu çalıştık, eşi Haki de (Biçici) bize yardımcı oldu.

- Derya Karadaş: Zaten aile olmayı başarabilmiş bir ekibiz biz... “Güldür Güldür” ailesiyiz. Bu filmde de yine bir aileyiz, o yüzden sete en baştan hazırdık, eğlenerek çektik, hiç zorlanmadık. Sinemada olmak tabii biraz farklı ama birbirimizi çok iyi tanıdığımız için çok keyifli bir set oldu.

◊ Filmdeki karakterleriniz ile gerçek karakterleriniz arasında benzerlikler buldunuz mu?

- Onur Buldu: Benim de Hacı’nınki gibi bir düzlüğüm, geleneksel bir tarafım var. Bu yanlarımız örtüşüyordu.

- Derya Karadaş: Ben de gerçekte biraz romantiğimdir. Ayrıca Ayşe gibi iyi niyetli olduğumu söyleyebilirim. Bu yönlerimiz benziyordu.

◊ Ayşe kadar romantik misiniz gerçekten?

- Derya Karadaş: Yok canım o kadar da değil. Ben her anlamda sevgi doluyum diyeyim, o daha doğru olur.

DRAM İŞLERİ OYUNCU AÇISINDAN ZORDUR

◊ Ya gerçek hayatta bir “cici baba” gerçeğiyle yüzleşmeniz gerekseydi?

- Onur Buldu: Eskiden olsa filmdeki Hacı karakterinden bile daha sert olabilirdim. Ama şimdi öyle yaklaşmam. Daha anlayışlı olurum gibi geliyor.

- Derya Karadaş: Ben yumuşak bakardım.

◊ Sizleri hep komedi işlerinde görüyoruz. Bu bir seçim mi? “Dram işinde yokuz” mu diyorsunuz?

- Onur Buldu: Aslında hep komedi filmlerinde oynamadım, başka filmlerde de rol aldım. Ama onlar çok izlenmediği için komedi oyuncusu olarak tanınıyorum. Mesela “Artı” filminde oynadım, ödüller de aldık. Dram işlerini de deniyorum yani. Bu bizim işimiz, her türü oynayacağız, öyle olması gerekiyor. Bir seçim söz konusu değil, beni komedi de dram da heyecanlandırıyor, ikisinin de ayrı bir havası var.

- Derya Karadaş: Altı yıldır ağırlıklı olarak televizyondayım. Farklı projelerde yer alıyorum ama hep komedi işi denk geldi. Kabul ettim çünkü hepsi de güzel projelerdi. Elbetteki sadece komedi filmleri ya da dizilerinde olmak gibi bir seçim söz konusu değil. Dram işlerinden de teklif gelsin, iyi bir dram işinde yer alayım isterim.

◊ Demet Akbağ’ın “Komedi oynayan her rolü oynar” sözüne katılıyor musunuz?

- Onur Buldu: Bir hocamız “Hem dramı hem de komediyi iyi oynayan virtüözdür” derdi. “Dram oynamak daha basit iş” diyemeyiz yani...

- Derya Karadaş: Sadece duygusu farklı, yaptığımız iş aynı. Komedinin enerjisi yüksek, dramın ise başka bir duygu durumu var, ona göre konsantre oluyorsunuz. Şahsen dramı oyuncu açısından daha yıpratıcı ve yorucu, komedii daha keyifli buluyorum.

Evde Cici Baba krizi var

 ÇOCUK iSTiYORUZ

 ◊ Haki Biçici ile mutlu bir evliliğiniz var. “Çocuk sahibi olsak” diye düşünmeye başladınız mı?

- Derya Karadaş: İyi anlaşan, gayet mutlu ve huzurlu bir çiftiz. O yüzden tabii ki çocuk da istiyoruz. Bunun için bir zaman belirlemedik ama pek de erteleme taraftarı değiliz. İkimiz de çok yoğun tempoda çalışan insanlarız, fırsat bulursak yapacağız.

◊ Aynı meslekten olmanız, evlilik açısından avantaj mı?

- Derya Karadaş: Başkaları için konuşamam ama bizim için öyle. İkimiz de oyuncu olduğumuz için bazı konularda birbirimizi tamamlıyoruz. Yeni işlere birlikte çalışıyoruz, o bana destek oluyor ben de ona.

EVLiLiK OLMAMASI iÇiN NEDEN YOK

  Sizin birkaç aydır kaş tasarımcısı ve kalıcı makyaj uzmanı Esmeray Yıldırım ile birlikte olduğunuzu biliyorum. Evlilik planları konuşuluyor mu?

- Onur Buldu: Güzel giden bir ilişkim var. Evlilik de olabilir, neden olmasın? Böyle giderse olmaması için hiçbir neden yok. Dediğim gibi her şey çok güzel gidiyor.

Sevgiliniz size estetik dokunuşlar yapıyor mu?

- Onur Buldu: Benim kaşlara girerse işi bitirmesi beş yıl sürer (gülüyor). Estetik de yaptırmayı düşünmüyorum, hayır.

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Evdeki Günlük Mücadeleler İçin Pratik Çözümler

Popstar yarışmacısı Salih, sahnede saçını kesti.

Türkan Şoray 5 gündür hastanede

Erol Köse, Gülben Ergen'den özür diledi!