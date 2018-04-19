Evde Cici Baba krizi var!

◊ Öncelikle filmin hikayesini ana hatlarıyla sizden dinleyelim mi?

- Onur Buldu: Üç kardeşin ansızın karşılarına çıkan “cici baba”ya karşı çıkışı diyebiliriz aslında... Bu kardeşlerin en sertleri de benim. Cici babayı en son ben kabulleniyorum. Bu arada cici baba hippi bir karakter, bizim geleneksel aile yapımıza uymuyor. Bir kültür çatışması yaşanıyor haliyle...

- Derya Karadaş: Onur’un canlandırdığı Hacı en çılgın karakterimiz. Üç çocuklu bir ailenin en büyük oğlu. Urfalı. Kardeşler babalarını önceden kaybetmiş, derken anneleri tekrar âşık oluyor ve aşkına kavuşabilmek için çocuklarını bu beraberliğe ikna etmeye çalışıyor. Bu anlamda anneyi en zorlayan ise evin büyük oğlu Hacı. Ben de onun romantik İsveçli eşi Ayşe rolündeyim.

ESKİDEN OLSA DAHA SERT BAKARDIM

◊ “Güldür Güldür”de hep bir arada olsanız da ilk kez bir sinema filminde buluştunuz. Film setinin farklılığı, zorlukları var mıymış?

- Onur Buldu: Biz çok iyi arkadaşız, bu büyük avantaj tabii. İki iyi arkadaş karşılıklı oynayınca daha kolay anlaşıyor. Çekimler başlamadan Derya ile oturup pek çok kez konuştuk, senaryoyu çalıştık, eşi Haki de (Biçici) bize yardımcı oldu.

- Derya Karadaş: Zaten aile olmayı başarabilmiş bir ekibiz biz... “Güldür Güldür” ailesiyiz. Bu filmde de yine bir aileyiz, o yüzden sete en baştan hazırdık, eğlenerek çektik, hiç zorlanmadık. Sinemada olmak tabii biraz farklı ama birbirimizi çok iyi tanıdığımız için çok keyifli bir set oldu.

◊ Filmdeki karakterleriniz ile gerçek karakterleriniz arasında benzerlikler buldunuz mu?

- Onur Buldu: Benim de Hacı’nınki gibi bir düzlüğüm, geleneksel bir tarafım var. Bu yanlarımız örtüşüyordu.

- Derya Karadaş: Ben de gerçekte biraz romantiğimdir. Ayrıca Ayşe gibi iyi niyetli olduğumu söyleyebilirim. Bu yönlerimiz benziyordu.

◊ Ayşe kadar romantik misiniz gerçekten?

- Derya Karadaş: Yok canım o kadar da değil. Ben her anlamda sevgi doluyum diyeyim, o daha doğru olur.

DRAM İŞLERİ OYUNCU AÇISINDAN ZORDUR

◊ Ya gerçek hayatta bir “cici baba” gerçeğiyle yüzleşmeniz gerekseydi?

- Onur Buldu: Eskiden olsa filmdeki Hacı karakterinden bile daha sert olabilirdim. Ama şimdi öyle yaklaşmam. Daha anlayışlı olurum gibi geliyor.

- Derya Karadaş: Ben yumuşak bakardım.

◊ Sizleri hep komedi işlerinde görüyoruz. Bu bir seçim mi? “Dram işinde yokuz” mu diyorsunuz?

- Onur Buldu: Aslında hep komedi filmlerinde oynamadım, başka filmlerde de rol aldım. Ama onlar çok izlenmediği için komedi oyuncusu olarak tanınıyorum. Mesela “Artı” filminde oynadım, ödüller de aldık. Dram işlerini de deniyorum yani. Bu bizim işimiz, her türü oynayacağız, öyle olması gerekiyor. Bir seçim söz konusu değil, beni komedi de dram da heyecanlandırıyor, ikisinin de ayrı bir havası var.

- Derya Karadaş: Altı yıldır ağırlıklı olarak televizyondayım. Farklı projelerde yer alıyorum ama hep komedi işi denk geldi. Kabul ettim çünkü hepsi de güzel projelerdi. Elbetteki sadece komedi filmleri ya da dizilerinde olmak gibi bir seçim söz konusu değil. Dram işlerinden de teklif gelsin, iyi bir dram işinde yer alayım isterim.

◊ Demet Akbağ’ın “Komedi oynayan her rolü oynar” sözüne katılıyor musunuz?

- Onur Buldu: Bir hocamız “Hem dramı hem de komediyi iyi oynayan virtüözdür” derdi. “Dram oynamak daha basit iş” diyemeyiz yani...

- Derya Karadaş: Sadece duygusu farklı, yaptığımız iş aynı. Komedinin enerjisi yüksek, dramın ise başka bir duygu durumu var, ona göre konsantre oluyorsunuz. Şahsen dramı oyuncu açısından daha yıpratıcı ve yorucu, komedii daha keyifli buluyorum.

ÇOCUK iSTiYORUZ

◊ Haki Biçici ile mutlu bir evliliğiniz var. “Çocuk sahibi olsak” diye düşünmeye başladınız mı?

- Derya Karadaş: İyi anlaşan, gayet mutlu ve huzurlu bir çiftiz. O yüzden tabii ki çocuk da istiyoruz. Bunun için bir zaman belirlemedik ama pek de erteleme taraftarı değiliz. İkimiz de çok yoğun tempoda çalışan insanlarız, fırsat bulursak yapacağız.

◊ Aynı meslekten olmanız, evlilik açısından avantaj mı?

- Derya Karadaş: Başkaları için konuşamam ama bizim için öyle. İkimiz de oyuncu olduğumuz için bazı konularda birbirimizi tamamlıyoruz. Yeni işlere birlikte çalışıyoruz, o bana destek oluyor ben de ona.

EVLiLiK OLMAMASI iÇiN NEDEN YOK

◊ Sizin birkaç aydır kaş tasarımcısı ve kalıcı makyaj uzmanı Esmeray Yıldırım ile birlikte olduğunuzu biliyorum. Evlilik planları konuşuluyor mu?

- Onur Buldu: Güzel giden bir ilişkim var. Evlilik de olabilir, neden olmasın? Böyle giderse olmaması için hiçbir neden yok. Dediğim gibi her şey çok güzel gidiyor.

◊ Sevgiliniz size estetik dokunuşlar yapıyor mu?

- Onur Buldu: Benim kaşlara girerse işi bitirmesi beş yıl sürer (gülüyor). Estetik de yaptırmayı düşünmüyorum, hayır.