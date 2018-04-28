Ev almamış!
Hadise’nin Bodrum’dan 2 milyon euro’ya ev aldığı iddia edilmişti. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
Ablası Hülya Açıkgöz’ün işlettiği plajın mülk sahibine borcunu ödemediği için haciz gelmesinin ardından Hadise, Bodrum’da ortaya çıktı.
Kardeşleriyle Bodrum Mandarin Otel’de tatil yapan ünlü şarkıcının Yalıkavak’ta 2 milyon euro’ya ev aldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. Hadise, yeni yapılan sitenin sadece tanıtımını yapacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle