Estetik yaptırmadım yaptırmam

Yüzündeki şişlikler olduğu ve buna yaptırdığı estetiklerin yol açtığı haberleriyle gündeme gelen Loughnan, “Ne zaman şişmiş yüzüm? İlk defa duyuyorum bunu. Daha 27 yaşındayım. Hiç estetik yaptırmadım, yaptırmayı da düşünmüyorum” dedi. Genç manken, Ortaç’la ilgili soruların kendisini rahatsız edip etmediği sorusunu da şöyle yanıtladı: “Rahatsız etmiyor ama söylenecek bir şey yok. Ne diyeyim ki? Ben çıkan haberlerle de çok ilgilenmiyorum. Hayatımı yaşıyorum.”



