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Haber Giriş: 30.01.2020 - 07:46,Son Güncelleme:/

Estetik yaptırmadım yaptırmam

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Estetik yaptırmadım yaptırmam

Serdar Ortaç’la 5 yıllık evliliği biten Chloe Loughnan, önceki gün Akmerkez’de görüntülendi.

Yüzündeki şişlikler olduğu ve buna yaptırdığı estetiklerin yol açtığı haberleriyle gündeme gelen Loughnan, “Ne zaman şişmiş yüzüm? İlk defa duyuyorum bunu. Daha 27 yaşındayım. Hiç estetik yaptırmadım, yaptırmayı da düşünmüyorum” dedi. Genç manken, Ortaç’la ilgili soruların kendisini rahatsız edip etmediği sorusunu da şöyle yanıtladı: “Rahatsız etmiyor ama söylenecek bir şey yok. Ne diyeyim ki? Ben çıkan haberlerle de çok ilgilenmiyorum. Hayatımı yaşıyorum.”

Estetik yaptırmadım yaptırmam

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