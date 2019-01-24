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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.01.2019 - 09:02, Son Güncelleme:

Estetik yaptırdı, kabusu yaşadı! Ünlü oyuncunun zor günler...

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Estetik yaptırdı, kabusu yaşadı! Ünlü oyuncunun zor günler...

Oyuncu Didem Balçın, yaptırdığı estetik uygulama sonrası tanınmaz hale geldi. Yüzünde yaralar çıkan Balçın, güzellik merkezinde kendisine tedavi uygulayan doktorun sahte olduğunu öğrendi. Ünlü oyuncu, güzellik merkezi ve sahte doktordan şikayetçi oldu.

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Ünlü oyuncu Didem Balçın, geçtiğimiz aylarda bir güzellik merkezine giderek yüzünün daha parlak ve canlı durması için altın iğne denilen bir estetik uygulaması yaptırmak istedi. Merkezde İran'da tıp eğitimi aldığı iddia edilen bir doktorla anlaşan Balçın, işlem sonrası herhangi bir yan etki yaşamayacağının da garantisini aldı. Ancak operasyonun yapıldığı gün, genç oyuncunun yüz bölgesinde ağır derece yanma ve ağrı meydana geldi. Fakat doktorlar, genç oyuncuyu iğnelerin etkisi nedeniyle böyle bir şikayet yaşandığını belirterek onu evine gönderdi. Kendisine tedavi amaçlı verilen ilaç ve kremleri kullanan Balçın'ın yüzünde meydana gelen şişlik ve ağrılar, yara haline dönüştü. Tanınmaz hale gelen Balçın, kendisine tedavi uygulayan doktoru aradı. Ancak genç oyuncu, doktorun söz konusu güzellik merkezinden ayrıldığını ve gerçekte doktor olmadığını fark etti. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunan Balçın, güzellik merkezi sahibi ve sahte doktordan şikayetçi oldu.

Estetik yaptırdı, kabusu yaşadı Ünlü oyuncunun zor günler...
HEM DOLANDIRILDI HEM YARALANDI
Ünlü oyuncu tarafından verilen dilekçede; estetik merkezi sahibinin, doktor olmayan kişileri çalıştırarak insanlara zarar vermesine yol açtığı ve kendi yüzündeki yaralar nedeniyle bu kişilerin cezalandırılması gerektiğini kaydetti. Verdiği fahiş miktardaki paralar nedeniyle dolandırıldığını da kaydeden Balçın'ın ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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