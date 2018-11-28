Ben senin her zerrene aşığım!
3 ay önce anne olan Şükran Ovalı, ‘Ufak Tefek Cinayetler’ dizisiyle ekranlara geri döndü. Şükran Ovalı’nın yüzündeki değişim ‘estetik’ iddialarını gündeme getirdi. Şükran Ovalı'ya destek eşi Caner Erkin'den geldi...
Ovalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile estetik iddialarını yalanladı.
CANER'DEN DESTEK
Futbolcu Caner Erkin, Şükran Ovalı'nınbu paylaşımın altına düştüğü "Canım eşim. Ben senin her zerrene aşığım! Sen her halinle çok güzel ve özelsin dünyam" notu ile eşine destek verdi.
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