Eşref Kolçak eşi Özcan Kolçak ve oğlu Harun Kolçak'ın mezarına defnedilecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriEşref Kolçak eşi Özcan Kolçak ve oğlu Harun Kolçak'ın mezarına defnedilecek
GeriMagazin Eşref Kolçak eşi Özcan Kolçak ve oğlu Harun Kolçak'ın mezarına defnedilecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
DHA-AA
27.05.2019 - 07:49, Son Güncelleme:

Eşref Kolçak eşi Özcan Kolçak ve oğlu Harun Kolçak'ın mezarına defnedilecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eşref Kolçak eşi Özcan Kolçak ve oğlu Harun Kolçak'ın mezarına defnedilecek

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Eşref Kolçak (92) dün, ‘solunum ve organ yetmezliği’ nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

14
  • Sanatla geçen bir ömür
  • Sanatla geçen bir ömür
  • Sanatla geçen bir ömür
  • Sanatla geçen bir ömür
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Eşref Kolçak (92) dün saat 16.40’ta bir süredir tedavi gördüğü Gemlik Devlet Hastanesi’nde vefat etti. Kolçak, geçen ocak ayında akciğerlerinin su toplaması nedeniyle Bursa Çekirge Devlet Hastenesi’ne kaldırılmış, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Gemlik’te yaşayan Kolçak, yeniden rahatsızlanınca Gemlik Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alınmıştı. Usta oyuncuya ‘solunum yetmezliği’ ve ‘organ yetmezliği’ tanısı koyulmuştu.

Harun Kolçak’ın babasıydı

Eşref Kolçak, 2017 yılında pop sanatçısı oğlu Harun Kolçak’ı kaybetmişti. Eşref Kolçak, yarın ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından, eşi Özcan Kolçak ve oğlu Harun Kolçak’ın toprağa verildiği Gemlik Belediye Mezarlığı’ndaki aile mezarına defnedilecek.

Eşref Kolçak eşi Özcan Kolçak ve oğlu Harun Kolçakın mezarına defnedilecek

Ünlü oyuncunun doktoru Onur Yağız yaptığı açıklamada şunları söyledi: ‘’Yaklaşık 1 aydır yoğun bir tedavi görmekteydi. Solunum yetmezliği ve organ yetmezliği sebebiyle solunum cihazına bağlandı. Bugün durumunun ağırlaşmasıyla hastamıza müdahale ettik. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtaramadık ve Eşref Kolçak’ı kaybettik.’’

200’e yakın film ve dizide rol aldı

28 Ocak 1927’de Erzurum’un İspir ilçesinde doğdu. 1941 yılında İstanbul’a gelen Kolçak, Sultan Ahmet Erkek Sanat Enstitüsü’nü bitirdi. 1944 yılında Atilla Revü Opereti’nde tiyatroya başlayan Kolçak, 1945 yılında Ses Tiyatrosu’na geçti. 1947’de figüranlıktan oyunculuğa geçtiği ilk film Cahide Sonku ile beraber oynadığı “Fedakar Ana” oldu. Kolçak, Sanat hayatı boyunca 200’e yakın sinema filmi ve televizyon dizisinde rol aldı. ‘Bir Şoförün Gizli Defteri’, ‘Namus Uğruna’, ‘Düşman Yolları Kesti’ sanatçının önemli filmlerinden bazıları.

Eşref Kolçak eşi Özcan Kolçak ve oğlu Harun Kolçakın mezarına defnedilecek

Eşref Kolçak’ın şarkıcı oğlu Harun Kolçak, 19 Temmuz 2017 tarihinde kanserden vefat etmişti.

Eşref Kolçakın bilinmeyenleri...
Eşref Kolçak'ın bilinmeyenleri...
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
2 yıl önce hazırlatmıştı... Oraya gömülecek
'Biricik eşine ve oğluna kavuştun'
Bu ikiliyi İlber Hoca’ya vermek lazım
Kaan çocuklarını göremiyor