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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.08.2018 - 10:32, Son Güncelleme:

Esra Sönmezer kimdir?

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Esra Sönmezer kimdir?

Esra Sönmezer, projeleri ve konuk olarak katıldığı programlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapan Esra Sönmezer, TRT’nin ardından,çeşitli özel kanallarda bir çok TV programlarını başarıyla sundu. Cine 5 ekranlarında bir yil ”Doğal Yaşam” isimli sağlık programını sundu. İşte Esra Sönmezer'in hayatına ilişkin bilgiler.

Arnavut kökenli büyük bir ailenin tek çocuğu olan Esra Sönmezer, 23 Şubat 1982 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 8 yaşından itibaren 4 yıl boyunca bale eğitimi alan Esra Sönmezer, önemli resitallerde sahne alıp okulunu temsil etti.

2002 yılında katıldığı Türkiye güzellik yarışmasında 1. seçildi. Aynı yıl, Türkiye’de gerçekleşen Dünya Güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil etti ve dünya 4. oldu. Fakat yarışmada haksızlığa uğradığını düşündüğü için tacını kabul etmeyerek sahneye attı.

Esra Sönmezer, 2002 yılı sonlarında Annesinin vefatı dolayısıyla, işlerine 5 yıl boyunca ara verdi.

2007 yılında Müjoyunculuk ve tiyatro okuluna girerek tiyatro, muzik,dans,diksiyon ve sinema dersleri almaya başladı.

2004 ‘ten 2007 yılı sonuna kadar Erdem Siyavuşgil’ den şan, solfej ve musiki dersleri aldı. Eski ve tamamen unutulmuş eserlerin yer aldığı şarkılardan oluşan “İlk Göz Ağrısı” adlı nostalji albümü çıkarttı.

Savaş Dinçel sahnesinde, Müjdat Gezen ile birlikte ‘Jüri’ adlı kabarede, ‘Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım’ , ‘Savaşma Seviş’ ve Oda tiyatrosu ekibiylede ‘Meyhane’de Tiyatro’ adlı oyunlarda oynadı.

2008 yılından, 2010 yılına kadar, TRT2 ekranlarında 2 yıl ‘Hayatımız Sigortalı’ adlı ekonomi programını hazırlayıp sundu. TRT’nin ardından,çeşitli özel kanallarda bir çok TV programlarını başarıyla sundu. Cine 5 ekranlarında bir yil ”Doğal Yaşam” isimli sağlık programını sundu. Ayrıca hafta içi her gün Cine 5 ekranlarında ”Esra’nın Yemek Günlüğü” adlı programı da sundu.

 

 

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