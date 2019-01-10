Esra Londra yolcusu
‘‘DİRİLİŞ Ertuğrul” dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken, en son “Bir Umut Yeter” dizisinde rol alan Esra Bilgiç Töre, eğitim için Londra’ya gidecek.
Oyuncu, Londra Kraliyet Sanat Akademisi’ne (The Royal Academy of Arts) kabul edildi.
Oyunculuğunu geliştirmek için Birleşik Krallık’a gitmeye hazırlanan Töre, öğrenmenin yaşının olmadığının altını çizdi. Ünlü oyuncu, Londra’da oyunculuk eğitiminin yanı sıra müzik ve dans dersleri de alacak.
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