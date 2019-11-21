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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
21.11.2019 - 12:30, Son Güncelleme:

Esra Erol'dan duygulandıran paylaşım: İyi mi, hayatta mı?

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Esra Erol dördüncü yaşına giren oğlu Ömer’in doğum gününü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı.

Duygusal bir yazı kaleme alan Erol, hamilelik sürecinde ve sonrasında yaşadığı stresli günleri sevenlerine anlattı;

Ömer’i gördüğümde böyle şaşkınlıkla bakmıştım. Bu bakışımın altında aslında başka sebepler vardı. 4 yaşına girdi benim bebeğim büyüyor, hamilelik sürecim çok stresli geçti. Öncesinde yaşadığımı kayıp bende ağır bir travma bıraktı. Onu gördüğüm ana kadar içimde hep kötü bir şey olacak hissini yaşadım. İçimde fırtınalar kopuyor, her hafta doktora gidip kontrole gidiyordum. Gecenin bir vakti karnımda hareket etmeyince kendimi gece vakitleri hastanelere atıyordum. Ameliyathane de ilk sorduğum soru ‘iyi mi, hayatta mı, bir sorun yok değil mi? Bana doğruyu söyleyin’ gibi cümleler olmuştu.

Bugüne çok şükür ama insan evlat sahibi olunca bu kaygılardan kurtulması pek mümkün olmuyor... Benim ciddi ama duygusal, karakterli, net kararlı ne istediğini bilen minik adamım. İyi ki doğdun. Yıllar sonra bu mesajları okuyacaksın. ‘Anniş benim için neler yazmış’ diye.  Hep yaptığım gibi seni iyi kalbinden öperim ve hayat boyu öncelikle hep iyi kalpli olmanı dilerim.

Esra Eroldan duygulandıran paylaşım: İyi mi, hayatta mı

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