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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
23.05.2018 - 18:31, Son Güncelleme:

Esra Erol: Yazıklar olsun Emrah! Programda ihanet şoku

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Esra Erol: Yazıklar olsun Emrah! Programda ihanet şoku

Esra Erol’da programının orkestra şefi görevini yürüten Emrah Albayrak ile programının stüdyo şefi ve aynı zamanda Seda Sayan’ın yeğeni Eda Gök'ün evliliği ihanet sebebiyle bitti.

10 senedir Esra Erol’da programının orkestra şefi görevini yürüten Emrah Albayrak’ın programın eski solistlerinden ve yakın arkadaşları olan Burcu Senem Ünsal ile bir süredir ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Gözyaşları içinde yayına çıkan Esra Erol, Emrah Albayrak’ın bu çirkin ihanetine “Bunun bizim ailemizde yaşanıyor olması, hepimiz için şok etkisi oluşturdu. Sana ne diyebilirim ki Emrah, yazıklar olsun” diyerek sitem etti.

Eda Gök Albayrak'a Esra Erol'da programında ihanet şoku!Esra Erol'un stüdyo şefliğini yapan ve aynı zamanda Seda Sayan'ın yeğeni olan Eda Gök Albayrak, 7 yıldır evli olduğu eşi Emrah Albayrak'tan tek celsede boşandı. Boşanmanın nedeni: İhanet!
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Olayın ardından Emrah Albayrak ile evli olan programının stüdyo şefi ve aynı zamanda Seda Sayan’ın yeğeni Eda Gök, 7 yıllık evliliğini tek celsede bitti. 7 yıl önce Esra Erol’un programında tanışan Eda Gök ve Emrah Albayrak’ın Arya adında bir kız çocukları da var.

Eda Gök, evli ve iki çocuk sahibi olan Burcu Senem Ünsal için "Aynı masada yemek yedik, evime girip çıkan, iş arkadaşımız ve güvendiğim biriydi" diyerek zina davası açtığını ve tek celsede boşandığını söyledi.

Esra Erol: Yazıklar olsun Emrah Programda ihanet şoku

Eda Gök, yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Emrah Albayrak ile 7 yıldır devam eden evliliğimize aile birliğimize maalesef bugün üçüncü kişi sebebiyle sonladırmış bulunmaktayız. Doktor Murat Ünsal ile evli ve iki çocuk annesi olan Burcu Sinem Ünsal hem çok yakın arkadaşım hem de ailecek görüştüğümüz biridir. Beraber tatile çıktığımız, hatta evimde çoğu kez ağırladığım bu kişi ve Emrah Albayrak tarafından ihanete uğramak kadınlık gururumu fazlasıyla inciltmiştir. Uzun süredir devam eden bu ihanet yuvamın yıkılmasına ve kadınlık gururumun ayaklar altına alınmasına sebep olmuştur. Bu nedenle kendisi de evli ve iki çocuk sahibi olan Burcu Sinem Ünsal ile ilgili zinadan kaynaklanan tazminat davası ile ilgili yasal sürecini de avukatım Özlem Hatice Bakıcı takip edecektir.
Ahlakımın, aile terbiyemin, aklımın almadığı bu olay sebebiyle yuvamın yıkılması beni derinden etkiledi. İsterdim ki sevgiyle emekle fedakarlıkla 7 yıldır büyüttüğüm aile birliğim devam etsin. Bu mübarek günlerde herkese hayırlı eş, hayırlı arkadaş, hayırlı evlilikler dilerim. Yanımda olan tüm dostlarıma, aileme teşekkür ederim". (Posta)

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