Esra Erol kimdir, kaç yaşında?
Sunucu Esra Erol, sunuculuğu kimliğinin yanı sıra bulunduğu farkındalık çalışmaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. Esra Erol, birbirinden farklı formattaki gündüz kuşağı programlarıyla tanındı. Peki, Esra Erol kimdir, kaç yaşında?
Türk sunucu ve televizyon programcısı Esra Erol, 12 mayıs 1982 tarihinde İstanbul’un Eyüp ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Sinop Ayancık'lı bir ailenin beş kız çocuğun biridir. Babasının polis olması nedeniyle İlk, orta ve lise öğrenimini Kütahya’da tamamladı.
Kız lisesi Çini Seramik mezunu olduktan sonra Açık Öğretim Fakültesi’nden mezun oldu. Maltepe Üniversitesi’nin diksiyon-spikerlik kurslarına katıldı. Sonra Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim aldı. Lise yıllarından beri yerel radyo ve televizyonlarda kendi hazırladığı programları sundu.
İki yıl üst üste Türkiye’nin en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Kelebek’i alarak en iyi sunucu ödülünü kazandı. 2 Temmuz 2010 tarihinde Ali Özbir ile evlenen Esra Erol’un Ömer Erol Özbir ve İdris Ali Özbir isminde iki çocuğu var.
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