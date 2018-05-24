Esra Erol ile tanınan Burcu Sinem Ünsal kimdir? Eşiyle ilgili ilginç detay
Esra Erol programının ekibinde yaşanan ihanet gündeme bomba gibi düştü. Programın eski solistlerinden Burcu Sinem Ünsal’ın yakın arkadaşının eşi olan orkestra şefi ile bir süredir ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Çıkan ihanet haberlerinin ardından Burcu Sinem Ünsal’ın hayatına ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki Burcu Sinem Ünsal kimdir?
10 senedir Esra Erol’da programının orkestra şefi görevini yürüten Emrah Albayrak’ın programın eski solistlerinden ve yakın arkadaşları olan Burcu Sinem Ünsal ile bir süredir ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Olayın ardından Emrah Albayrak ile evli olan programının stüdyo şefi ve aynı zamanda Seda Sayan’ın yeğeni Eda Gök, 7 yıllık evliliğini tek celsede bitti.
2016 yılında Almanya'da çalışmaya başlayan bir doktordan ikiz çocukları olan Burcu Sinem Ünsal'ın evliliğinin ise devam edip etmediği ise bilinmiyor. Sosyal medyaya da damga vuran ihanet haberi ardından gözler Burcu Sinem Ünsal'a çevrildi. İşte Burcu Sinem Ünsal'ın hayatına ilişkin bilgiler!
HAYATINA İLİŞKİN BİLGİLER
Daha önce Zülfü Livaneli ve Fatih Erkoç'a vokalistlik yapan Burcu Sinem, ismini Esra Erol'un programıyla duyurmuştu. 2009 yılında tanıştığı bir doktorla 2010 yılında hayatını birleştiren Burcu Sinem Ünsal, biri kızı diğeri erkek ikiz bebeklerini doğurduktan sonra 5 yıldır çalıştığı programa veda etmişti
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