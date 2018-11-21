Esra Dermancıoğlu isyan etti: Bu ne iradesizliktir ya
Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, Instagram hesabından paylaştığı video ile adeta isyan etti. 5 kilo fazlası olduğunu söyleyen Dermancıoğlu, "Valla kendime tokat atasım var. Ayıp denen bir şey var bu ne iradesizliktir ya." ifadelerini kullandı.
Oyuncu Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda 'iradesizliğinden' yakındı.
5 kilo fazlası olduğunu söyleyen Dermancıoğlu şöyle konuştu:
"Yeter ya yeter! Gerçekten bir insan yemeğin bu kadar kölesi olmaz. Bu bir problem olmamalı. Onu mu yiyeyim bunu mu yiyeyim makarna mı yiyeyim kebap mı yiyeyim. Ayıp denen bir şey var bu ne iradesizliktir ya. Valla kendime tokat atasım var. Hayır kilolu da değilim gerçekten değilim. Fazla olan 5 kiloyu bir türlü veremiyorum. Çok sinirim bozuk vallahi yeter ya."
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