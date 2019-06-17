Esra Bilgiç ile Gökhan Töre boşandı mı?
Yaklaşık iki yıl önce evlenen futbolcu Gökhan Töre ile oyuncu Esra Bilgiç çiftinden kötü haber geldi. İddiaya göre, bir süredir aralarında anlaşmazlık olan Esra Bilgiç ile Gökhan Töre boşandı. İkilinin birbirlerinin takipten çıkarması ve sosyal medyadaki bazı fotoğraflarını silmesi iddiaları güçlendirdi.
Duymadık Demeyin programının özel haberine göre Bilgiç ve Töre 10 dakika süren duruşma ile tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.
İkilinin birbirilerinden nafaka tazminat talepleri ile mal rejimine dayalı hiçbir talepleri olmadığı öğrenildi. Töre ve Bilgiç el sıkışarak dostça adliyeden ayrıldı.
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