Esra Akkaya kimdir?
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Esra Akkaya, 2. Sayfa programına konuk oldu. İki aylıkken Afrika’dan evlat edindiği Can Alex ile fotoğraflarını sık sık sosyal medyadan paylaşan Esra Akkaya, Mahallenin Muhtarları dizisindeki performansıyla hafızalara kazınmıştı. Peki, Esra Akkaya kimdir?
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Esra Akkaya, 1970 yılında dünyaya geldi. Mahallenin Muhtarları dizisindeki "Şirin" rolüyle tanınan Akkaya, 1983 yılında Tevfik Gelenbe Tiyatrosu'yla sanat hayatına atıldı. 1988'de Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan sanatçı öğrenimi sırasında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda "Büyük Miras" adlı oyunda rol aldı. Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nun "Bedava mı Sandın" ve "Prometheus" adlı oyunlarında çalıştı. Antalya Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde da çalışan Akkaya, tiyatro dışında çeşitli TV dizileri ve filmlerde rol aldı. 1999 yılında Yetkin Dikinciler ile evlendi ancak ikilinin beraberliği bir yıl sürdü.
1994 yılında yazmış olduğu "Bu Masal Bizim" adlı çocuk oyunu Akdeniz Kültürleri Vakfı'nca sahnelendi. 2008 yılında Harun Uygural ile hayatını birleştirdi ancak 2016 yılında boşanan ikili dost kalmaya karar verdi.
2010 yılında kardeşleri Kaya Akkaya ve Sarp Akkaya ile beraber AKKAdemi Tiyatro'yu kurdular.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle