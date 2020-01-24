Eşofman deyip geçme (Yasemin Özilhan)



Çok güzel bir tarzı var. Tarzını uzun boyu ve kusursuz vücuduyla da birleştirince ortaya hep çok zarif stiller çıkıyor.

Burada da düz bir sweat ve eşofman altı giymiş ama bütüne baktığımızda tüm detayıyla ne kadar hoş görünüyor.

Tişörtünün üzerine taktığı sade zinciri, üzerine giydiği beyaz uzun mantosu ve güneş gözlüğüyle dönüp dönüp bakmanızı sağlıyor.

Spor şıklık ve stil sahibi olmak işte bu.