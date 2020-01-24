MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriEşofman deyip geçme (Yasemin Özilhan)
GeriMagazin Eşofman deyip geçme (Yasemin Özilhan)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Hande Can
Haber Giriş: 24.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Eşofman deyip geçme (Yasemin Özilhan)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eşofman deyip geçme (Yasemin Özilhan)

Spor kıyafet de giyse, abiye elbise de giyse her zaman çok elegan buluyorum Yasemin Özilhan’ı.


Çok güzel bir tarzı var. Tarzını uzun boyu ve kusursuz vücuduyla da birleştirince ortaya hep çok zarif stiller çıkıyor.
Burada da düz bir sweat ve eşofman altı giymiş ama bütüne baktığımızda tüm detayıyla ne kadar hoş görünüyor.
Tişörtünün üzerine taktığı sade zinciri, üzerine giydiği beyaz uzun mantosu ve güneş gözlüğüyle dönüp dönüp bakmanızı sağlıyor.
Spor şıklık ve stil sahibi olmak işte bu.

Eşofman deyip geçme (Yasemin Özilhan)

 

Karamelli Brownie | Mucize LezzetlerMucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Karamelli Brownie var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle... (Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle